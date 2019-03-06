بالفيديو - بوفون يقدم هدية بعد تسديدة راشفورد المباغتة.. لوكاكو يسجل مجددا

تسبب خطأ قاتل من جيانلويجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان في استقبال فريقه هدفا ثانيا من مانشستر يونايتد.

ويحل مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء ضيفا على باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء لملاقاته في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 30 سدد ماركوس راشفورد كرة قوية بيمناه من خارج منطقة الجزاء.

وفشل بوفون في التصدي للكرة لتعود إلى روميلو لوكاكو الذي تواجد داخل منطقة الجزاء وسدد مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني ليونايتد.

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