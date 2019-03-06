تقرير: سولاري قد يرحل عن ريال مدريد خلال ساعات.. وبيريز تواصل مع زيدان من أجل العودة

بعد أسبوع دامي مر على ريال مدريد، تبدو نهاية سانتياجو سولاري المدرب الأرجنتيني لريال مدريد باتت أقرب مما كان متوقعا، والمفاجأة هي احتمالية عودة زيدان للفريق.

وحسب برنامج "إل شرينجيتو" الرياضي الإسباني، فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تواصل مع زين دين زيدان مدرب الفريق السابق من أجل عودته لتدريب الفريق مرة أخرى.

البداية كانت من صحيفة "ماركا" والتي كشفت عن اجتماع يجرى بين سولاري وفلورنتينو بيريز رئيس النادي فجر اليوم الأربعاء.

وحسب الصحيفة، فإن فلورنتينو بيريز تحدث مع اللاعبين لفترة طويلة عقب مباراة أياكس أمس، ثم دار بين بيريز وسولاري اجتماع طويل للحديث عن الهزيمة.

الصحيفة ترى أن رحيل سولاري ربما يتأجل لنهاية الموسم بسبب قلة خبرة راؤول جونزاليس وشابي ألونسو أبرز المرشحين لخلافته.

من جهة أخرى، خرج جوسيب بيدريرول مقدم برنامج "إل شرينجيتو"، وكشف في خبر حصري له بأن سولاري قد لا يكون مدربا لريال مدريد أمام بلد الوليد في المباراة المقبلة.

وحسب البرنامج الرياضي، فإن فلورنتينو بيريز تواصل مع زيدان للعودة لتدريب ريال مدريد مع منحه صلاحيات كاملة لبناء فريق جديد قوي، لكن الفرنسي لا يريد التعجل في اتخاذ قراره وطلب منحه فرصة حتى نهاية الموسم الجاري.

كان ريال مدريد قد خرج من دوري أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء بعد خسارة مدوية أمام أياكس أمستردام بأربعة أهداف مقابل هدف في مدريد.

وجاء الخروج الأوروبي بعد ساعات قليلة من الخسارة أمام برشلونة في الدوري، وتوديع كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة أيضا.

يذكر أن ريال مدريد بدأ الموسم الجاري مع جولين لوبيتيجي كمدرب للفريق، قبل أن يرحل الإسباني ويأتي سانتياجو سولاري لخلافته بشكل مؤقت.

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