ريال مدريد يعلن إصابة فينيسيوس جونيور بتمزق في أربطة المفصل "يغيب لشهرين"

شخص نادي ريال مدريد إصابة فينيسيوس جونيور لاعب الفريق بتمزق في أربطة المفصل الأيمن للقدم.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وكشف الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، عن أن الفحوصات التي أجراها فينيسيوس جونيور اليوم الأربعاء، أثبتت إصابته بتمزق في أربطة العضلة اليمنى.

وحسب بعض التقارير الصحفية في إسبانيا، فإن الإصابة ستبعد جونيور عن الملاعب لمدة تصل إلى شهرين.

صاحب الـ18 عاما يعد أبرز لاعبي ريال مدريد هذا الموسم.

وخرج فينيسيوس جونيور مصابا خلال الشوط الأول من مباراة ريال مدريد مساء أمس الثلاثاء مع أياكس في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وشارك اللاعب البرازيلي في 33 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم 7 أهداف وصنع 13 آخرين.

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