ريال مدريد يعلن إصابة فينيسيوس جونيور بتمزق في أربطة المفصل "يغيب لشهرين"

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 15:15

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

شخص نادي ريال مدريد إصابة فينيسيوس جونيور لاعب الفريق بتمزق في أربطة المفصل الأيمن للقدم.

وكشف الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، عن أن الفحوصات التي أجراها فينيسيوس جونيور اليوم الأربعاء، أثبتت إصابته بتمزق في أربطة العضلة اليمنى.

وحسب بعض التقارير الصحفية في إسبانيا، فإن الإصابة ستبعد جونيور عن الملاعب لمدة تصل إلى شهرين.

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وخرج فينيسيوس جونيور مصابا خلال الشوط الأول من مباراة ريال مدريد مساء أمس الثلاثاء مع أياكس في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وشارك اللاعب البرازيلي في 33 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم 7 أهداف وصنع 13 آخرين.

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