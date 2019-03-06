كشف أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي حقيقة ما أعلنته وسائل الإعلام الغانية عن تقديم عرض رسمي لنادي أشانتي كوتوكو من أجل شراء نجمه ياكوبا سونيه.

وذكر موقع "غانا سبورتس أونلاين" الغاني في تقرير له طبقا لمصادره أن الأهلي استعلم من كوتوكو عن سعر اللاعب صاحب الـ26 عاما. ( اقرأ التقرير )

وقال أمير توفيق لـFilGoal.com: "لم نتقدم بأي عروض رسمية حتي الآن من أجل شراء ياكوبو، هي مجرد اجتهادات إعلامية لا أكثر ".

وأوضح "هناك ترشيحات للاعبين كثيرين للتعاقد معهم، ولكن لم نستقر أو نحسم اسم معين حتي الآن أو دخلنا في مفاوضات مباشرة مع كوتوكو أو اتفقنا علي المقابل المادي كما قيل وكذلك مستحقات اللاعب ".

وأشار مدير تعاقادات القلعة الحمراء إلى أن عملية التجهيز لصفقات الصيف المقبل بدأت بالفعل منذ أسبوعين حيث هناك قرار مسبق في الأهلي على أن يتم الانطلاق في حسم صفقات الصيف مبكرا.

وأضاف "لن ندع مجالا للصدفة أو مواجهة أي عراقيل، سندعم الفريق بما يحتاجه بكل قوة وحسم ".

وعن موقف اللاعبين الاجانب الحاليين بالفريق، قال أمير: "اللاعبون الموجودون حاليا يقدمون مستوى مميزا وراقيا ولا توجد أي خطط حول مستقبلهم في الوقت الحالي، بل الأصل التمسك بهم والإبقاء عليهم".

ويمتلك الأهلي في قائمته أربعة لاعبين أجانب هم وليد أزارو وجونيور أجايي وجيرالدو وعلي معلول.

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