تجولت كاميرا FilGoal.com في محيط ملعب سانتياجو برنابيو لسؤال الجماهير حول اللاعبين الذين يرغبون في انضمامهم لصفوف الفريق الموسم المقبل.

وجاءت اختيارات جماهير الفريق الملكي متنوعة بين محمد صلاح وإدين هازارد وكيليان مبابي.

فماذا كان رأي جماهير ريال مدريد؟

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