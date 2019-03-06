خاص كاميرا في الجول – جماهير ريال مدريد تختار من ينضم إلى الفريق.. صلاح ضمن الاختيارات

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 18:19

كتب : أحمد العريان

محمد صلاح - إدين أزار

تجولت كاميرا FilGoal.com في محيط ملعب سانتياجو برنابيو لسؤال الجماهير حول اللاعبين الذين يرغبون في انضمامهم لصفوف الفريق الموسم المقبل.

وجاءت اختيارات جماهير الفريق الملكي متنوعة بين محمد صلاح وإدين هازارد وكيليان مبابي.

فماذا كان رأي جماهير ريال مدريد؟

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