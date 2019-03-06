تقرير أرجنتيني: رامون دياز مطلوب في نادي ليبرتاد الباراجواياني

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 22:32

كتب : FilGoal

رامون دياز

كشفت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية عن دخول رامون دياز المدير الفني الحالي لنادي بيراميدز ضمن دائرة المرشحين لتولي تدريب فريق ليبرتاد الباراجواياني.

وذكرت الصحيفة أن نادي ليبرتاد قرر إقالة مدربه الكولومبي ليونيل ألفاريز بسبب علاقته السيئة مع لاعبي الفريق رغم تحقيقه للفوز على جامعة كاليفورنيا في كأس ليبرتادوريس.

وأضافت الصحيفة أن النادي الباراجواياني وضع المدرب الأرجنتيني رامون دياز على قائمة المرشحين لتدريب الفريق.

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كذلك أشارت الصحيفة إلى أن نادي ليبرتاد دخل في مفاوضات مع رامون دياز الموسم الماضي لكنها لم تكتمل.

وتولى الأرجنتيني رامون دياز البالغ من العمر 59 عاما تدريب فريق بيراميدز قبل أسابيع بعد إقالة حسام حسن.

ويحتل بيراميدز حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 24 مباراة.

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بيراميدز رامون دياز

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