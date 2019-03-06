7 مدربين يمكن لـ ريال مدريد أن يتعاقد معهم

ودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 عقب هزيمة تاريخية تلقاها أمام أياكس أمستردام بأربعة أهداف لهدف.

هزيمة أشعلت الأجواء في معقل سانتياجو برنابيو وأصبح الحديث عن عملية البحث عن مدرب جديد يتردد أكثر من أي وقت مضى لكن أغلب التقارير تشير إلى أن سانتياجو سولاري سوف يستمر في منصبه لنهاية الموسم.

يأتي ذلك خاصة بعدما تولى المسؤولية خلفا لجولين لوبيتيجي منتصف الموسم الجاري.

ويستعرض FilGoal.com 7 مدربين يمكن لريال مدريد أن يتعاقد مع أي منهم الموسم المقبل.

جوزيه مورينيو

الاسم الأبرز الذي يظل يتردد بشكل دائم ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي ينتشر فيها اسم مورينيو للعودة لتدريب ريال مدريد الذي رحل عنه عام 2013.

فسبق وتردد اسمه أن يتولى المسؤولية خلفا لرافائيل بينيتيث قبل أن يتولى زين الدين زيدان المسؤولية.

والآن مورينيو لا يدرب أي فريق عقب إقالته في شهر ديسمبر الماضي من مانشستر يونايتد ولكن المدرب البرتغالي نفى وجود أي تواصل مع الفريق الملكي في الوقت الحالي.

وقال مورينيو لمحطة La Sexta الإسبانية: "فخور بتلك الترشيحات ولكن ريال مدريد يملك مدرب. تلك الترشيحات مصدر فخر".

وأوضح "الشائعات أمر طبيعي في كرة القدم، حينما يقوزون أشعر بالسعادة وحينما لا يحققون ذلك لا أصبح سعيدا".

وشدد "لا يوجد أي تواصل مع ريال مدريد، لم يكن هناك حتى أدنى تواصل".

شاهد رأي جماهير ريال مدريد في محيط ملعب سانتياجو برنابيو في عودة مورينيو

زين الدين زيدان

اسم اللاعب الأيقوني لريال مدريد عاد للتردد بقوة بين جدران برنابيو عقب استقالته بنهاية الموسم الماضي والذي توج فيه بثلاثة ألقاب متتالية تاريخية لدوري أبطال أوروبا.

وقال برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني إن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تواصل مع زيدان لإقناعه بالعودة لتدريب الفريق مرة أخرى.

ولكن زيدان كما اعتزل كلاعب وهو في قمة المجد فهو كرر الأمر ذاته في مسيرته التدريبية فهل يوافق على العودة لإنقاذ ناديه؟

ماسيمليانو أليجري

المدير الفني الإيطالي ومدرب يوفنتوس الحالي ذكرت العديد من التقارير الصحفية أن الموسم الجاري قد يكون الأخير له مع النادي القابع في تورينو.

وينتهي تعاقد أليجري مع يوفنتوس في صيف عام 2020 ولكن ربما توديعه لدوري أبطال أوروبا الموسم الجاري على يد أتليتكو مدريد من دور الـ16 يعصف به خارج البيانكونيري كما أشارت بعض التقارير الصحفية.

لكن على النقيض وأوضحت شبكة "سكاي سبورت" في إيطاليا أن الإدارة عقب مواجهة أتليتكو سوف تجتمع مع أليجري لمعرفة قراره النهائي بشأن الاستمرار للموسم الأخير في تعاقده من عدمه.

وتوج أليجري مع يوفنتوس بأربعة ثنائيات متتالية للدوري والكأس في إيطاليا بالإضافية للقبي السوبر الإيطالي وحل ثانيا في دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2015 و2017.

أنطونيو كونتي

إيطالي آخر على لائحة ريال مدريد ولا يبدو اسما غريبا للوس بلانكوس إذ أن كونتي ارتبط اسمه بتدريب الفريق الملكي منتصف الموسم الجاري عقب إقالة جولين لوبيتيجي.

ولكن ذكرت التقارير أن المدرب الإيطالي طلب دعم الإدارة في توفير الأموال لإبرام الكثير من الصفقات ولم يستطع الثنائي التوصل لاتفاق ما أدى لفشل الصفقة وقدوم سولاري.

لكن يظل كونتي بلا فريق عقب إقالته من تدريب تشيلسي وهذه ربما فرصة لإعادة التفاوض من ريال مدريد.

ماوريسيو بوكيتينو

المدير الفني الأرجنتيني يظل اسما بارزا في إنجلترا نظرا لارتباطه بتدريب مانشستر يونايتد الموسم المقبل عقب إقالة مورينيو وقدوم أولي جونار سولشاير بشكل مؤقت.

لكن طبقا للتقارير الصحفية الإنجليزية فإن سولشاير سيحصل على منصب مدرب يونايتد بشكل دائم ما يجعل بوكيتينو إن أراد الرحيل من توتنام فلا توجد وجهة أنسب من ريال مدريد.

وينتهي تعاقد بوكيتينو مع توتنام في صيف عام 2023.

آرسين فينجر

المدرب التاريخي لأرسنال والذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي عقب 26 عاما شهدت تتويج النادي بالكثير من الألقاب التاريخية الآن لا يدرب أي فريق.

وكشف فينجر في وقت سابق أنه كان قريبا في وقت ما من تدريب ريال مدريد لكنه فضل الاستمرار مع أرسنال.

واعترف المدرب الفرنسي المخضرم أن فكرة تدريبه لريال مدريد الآن أصبحت بعيدة عنه بعدما رفضه في السابق.

لكن تظل فرصة التعاقد مع مدرب بحجم فينجر سانحة لريال مدريد.

يورجن كلوب

مدرب ليفربول يحاول فعل أي شيء للتتويج بالدوري الإنجليزي الموسم الجاري وإنهاء حالة العجاف التي عانى منها فريقه من عدم الظفر بلقب المسابقة لـ29 عاما.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" الإنجليزية أن ريال مدريد وضع يورجن كلوب هدفه الأول للتعاقد معه في الانتقالات الصيفية المقبلة خلفا للمدرب الأرجنتيني بعد توديع دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب يسبق في الترتيب كل من ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام وماكسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس.

وذكرت تقرير آخر نشرته صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية أن المدرب الألماني حال تواصل ريال مدريد معه لتدريب الفريق فهو سيرفض العرض من أجل الاستمرار مع ليفربول في إطار رغبته في حصد البطولات.

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