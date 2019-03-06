5 عوامل رقمية تؤكد.. القمة المقبلة ستشهد الكثير من الأهداف

المنافسة مشتعلة، الفارق بين الزمالك والأهلي نقطة واحدة قبل مباراة القمة – وإن كان للزمالك مباراة أقل حيث سيواجه المقاولون قبل دربي 30 مارس – ولكن الأرقام تؤكد شيء غير معهود في مباريات القمة.

عبر تاريخ القمة، لم يتم تسجيل أكثر من 3 أهداف في مباراة واحدة سوى في 74 مواجهة فقط، من أصل 232 مواجهة جمعت بين قطبي الكرة المصرية.

ولكن هناك عوامل تؤكد أن الدربي المقبل، سيشهد الكثير من الأهداف

سجل الفريقين

في آخر 10 مباريات لكل فريق في الدوري، الزمالك فاز 8 مرات وتعادل مرتين، أما الأهلي ففاز 9 مرات وخسر مرة واحدة.

الفريقان يدخلان المباراة في مستوى كبير، ومع إضافة قيمة التنافس على الدوري، سيسعى الفريقان للفوز.

عدد الأهداف

في آخر 10 مباريات في الدوري، سجل الزمالك 24 هدفا، أي بمعدل 2.4 هدف في المباراة.

أما الأهلي فسجل 18 هدفا في آخر 10 مباريات، بمعدل 1.8 هدف في المباراة.

دفاعيا، استقبل الزمالك 9 أهداف في آخر 10 مباريات، أما الأهلي فاستقبل 7 أهداف.

دفاع الفريقين ليس قويا للغاية بالنظر لتلك الأرقام، وفي نفس الوقت هجومهم يسجل أكثر من هدف ونصف في المباراة الواحدة.

عدد الهدافين

في آخر 10 مباريات في الدوري، سجل للزمالك 7 لاعبين.

كهربا يتصدر بـ7 أهداف، فرجاني ساسي يليه بـ6 أهداف، محمود علاء يملك 4 أهداف، عمر السعيد وخالد بوطيب سجلا هدفين لكل منهما، أيمن حفني سجل مرة وحيدة.

وفي الأهلي وفي نفس عدد المباريات، سجل 13 لاعبا أهداف.

جونيور أجايي سجل 4 مرات، علي معلول سجل مرتين مثله مثل عمرو السولية وجيرالدو وكريم وليد، أما وليد أزارو ورمضان صبحي وأيمن أشرف وحمدي فتحي ومحمد هاني وناصر ماهر ومروان محسن فسجلوا هدفا لكل منهم.

20 لاعبا في تشكيل الفريقين سجلوا أهداف في الفترة الماضية محليا، لا تعرف من أين يأتي التهديد هنا أو هنا.

صناع الأهداف

في نفس الفترة الزمنية، صنع 12 لاعبا أهدافا للزمالك في الدوري.

كهربا ساهم بـ5 أهداف مصنوعة، أوباما صنع 4 مرات، حمدي النقاز وعمر السعيد صنعوا هدفين، محمود علاء وعبد الله جمعة وإبراهيم حسن وكابونجو كاسونجو ومصطفى فتحي وفرجاني ساسي وطارق حامد وأحمد سيد "زيزو" صنعوا هدفا لكل منهم.

في الأهلي، صنع 8 لاعبون أهدافا في آخر 10 مباريات في الدوري.

علي معلول صنع 6 أهداف، جيرالدو صنع 3 أهداف، عمرو السولية صنع مرتين، كل من رمضان صبحي وحسين الشحات ومروان محسن وجونيور أجايي صنعوا هدفا لكل منهم.

الكثير من القدرة على صنع الفرص في الفريقين.

كهربا ومعلول

في الفريقين، يبرز اسمي كهربا وعلي معلول.

في آخر 10 مباريات محلية، ساهم كهربا في 12 هدفا، أي نصف أهداف الزمالك في نصف الفترة بين التسجيل والصناعة.

أما علي معلول فساهم بـ8 أهداف، نسبة تقترب من الـ50% بالنسبة للأهلي في الـ10 مباريات الأخيرة.

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