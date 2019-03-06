بالفيديو – بيرنات يُخمد نيران يونايتد المشتعلة ويهز شباك دي خيا

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 22:18

كتب : FilGoal

خوان بيرنات - باريس سان جيرمان - ليفربول

سجل روميلو لوكاكو هدفا مبكرا لمانشستر يونايتد ولكن خوان بيرنات أخمد ثورة الشياطين الحُمر المبكرة بهدف التعادل.

ويحل مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء ضيفا على باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء لملاقاته في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 12 تسلم كيليان مبابي الكرة في الناحية اليمنى بعدما هرب من رقابة الدفاع بطريقة رائعة.

وأرسل مبابي عرضية زاحفة إلى الناحية اليسرى وقابلها بيرنات بتسديدة مباشرة في الشباك ليعلن عن هدف التعادل لسان جيرمان.

وكان يونايتد خسر في ملعبه بهدفين دون وتلك النتيجة تؤهل أصحاب الأرض.

أما يونايتد فعليه تسجيل هدفين آخرين إن أراد التأهل لربع النهائي.

اقرأ أيضا:

كاميرا في الجول – جماهير ريال مدريد تختار من ينضم إلى الفريق.. صلاح ضمن الاختيارات

مران الزمالك - جلسة من جروس ورئيس النادي لتحفيز اللاعبين.. وانتظام محمود علاء

تقرير: سولاري قد يرحل عن ريال مدريد خلال ساعات.. وبيريز تواصل مع زيدان من أجل العودة

أمير توفيق يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم أشانتي

ريال مدريد يعلن إصابة فينيسيوس جونيور بتمزق في أربطة المفصل "يغيب لشهرين"

بيرنات سان جيرمان ليلة الأبطال مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذان اللاعبان يعجبانني في الأهلي 12 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – "تسلق الجبل" تم بنجاح.. يونايتد يصنع معجزته ويقصي سان جيرمان 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – الزمالك يبلغ شيكابالا بعودته في الموسم المقبل 48 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - بوفون يقدم هدية بعد تسديدة راشفورد المباغتة.. لوكاكو يسجل مجددا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير أرجنتيني: رامون دياز مطلوب في نادي ليبرتاد الباراجواياني 2 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – بيرنات يُخمد نيران يونايتد المشتعلة ويهز شباك دي خيا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 2 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار 3 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل 4 ماني يكشف ضحك زملائه على ذهوله من قرار كلوب

قد ينال إعجابك