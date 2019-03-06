بالفيديو – بيرنات يُخمد نيران يونايتد المشتعلة ويهز شباك دي خيا

سجل روميلو لوكاكو هدفا مبكرا لمانشستر يونايتد ولكن خوان بيرنات أخمد ثورة الشياطين الحُمر المبكرة بهدف التعادل.

ويحل مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء ضيفا على باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء لملاقاته في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 12 تسلم كيليان مبابي الكرة في الناحية اليمنى بعدما هرب من رقابة الدفاع بطريقة رائعة.

وأرسل مبابي عرضية زاحفة إلى الناحية اليسرى وقابلها بيرنات بتسديدة مباشرة في الشباك ليعلن عن هدف التعادل لسان جيرمان.

وكان يونايتد خسر في ملعبه بهدفين دون وتلك النتيجة تؤهل أصحاب الأرض.

أما يونايتد فعليه تسجيل هدفين آخرين إن أراد التأهل لربع النهائي.

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