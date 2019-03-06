بالفيديو – يا لها من بداية رائعة.. لوكاكو يسجل الهدف الأول ليونايتد

بداية لم تكن متوقعة وهز روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد شباك باريس سان جيرمان بهدف مبكر جدا.

ويحل مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء ضيفا على باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء لملاقاته في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة الثانية مرر ثيلو كيهرير الكرة بالخلف إلى تياجو سيلفا زميله في الفريق.

لكن قطع لوكاكو الكرة وراوغ بوفون ببراعة وسجل مباشرة في الشباك بيسراه ليعلن عن الهدف الأول ليونايتد.

وكان يونايتد خسر في ملعبه بهدفين دون رد ويحتاج لتسجيل ثلاثية إن أراد التأهل لربع النهائي.

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