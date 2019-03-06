سكاي إيطاليا: أليجري سيناقش مستقبله مع إدارة يوفنتوس عقب لقاء أتليتكو

تقرر أن يجتمع ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس مع أندريا أنيلي رئيس النادي عقب مواجهة أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لمناقشة مستقبله.

ونشرت شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا تقريرا ذكرت فيه أن إدارة البيانكونيري تريد معرفة إن كان أليجري سوف يستمر في منصبه الموسم المقبل أم لا وذلك قبل نهاية الشهر الجاري.

وينتهي تعاقد أليجري مع يوفنتوس في صيف عام 2020.

وتولى أليجري مسؤولية إدارة يوفنتوس في عام 2014 ومنذ ذلك الوقت توج بأربع ثنائيات للدوري والكأس في إيطاليا بالإضافة للقبي السوبر المحلي.

كما حل يوفنتوس ثانيا في دوري أبطال أوروبا مرتين مع أليجري عامي 2015 و2017.

وسوف يلتقي يوفنتوس مع أتليتكو مدريد الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة ذهابا بهدفين دون رد.

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