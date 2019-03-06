تشكيل #ليلة_الأبطال - ثلاثي دفاعي من يونايتد.. ومبابي يقود هجوم باريس

أعلن توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان وأولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد تشكيل الفريقين في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل الشياطين الحمر اعتماد سولشاير على ثلاثي قلب دفاعي في خطة 5-3-2، فيما يلعب باريس بنفس تشكيل المواجهة السابق.

وجاء تشكيل الباريسيين كالآتي.

حراسة المرمى: جيجي بوفون.

الدفاع: ثيو كيرير، تياجو سيلفا، برينسل كيمبيمبي، خوان بيرنات.

الوسط: ماركينيوس، ماركو فيراتي، أنخيل دي ماريا، جوليان دراكسلر، داني ألفيس.

الهجوم: كيليان مبابي.

وجاء تشكيل الشياطين الحمر كالآتي.

حراسة المرمى: دافدي دي خيا.

الدفاع: أشلي يانج، فيكتور ليندلوف، كريس سمولينج، إيريك بايلي، لوك شاو.

الوسط: فريد، سكوت مكتوميناي، أندرياس بيريرا.

الهجوم: ماركوس راشفورد، روميلو لوكاكو.

وخسر يونايتد في جولة الذهاب بهدفين نظيفين على ملعب أولد ترافورد.

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