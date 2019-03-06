جهاد جريشة: التحكيم لن يحدد بطل الدوري

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 20:28

كتب : FilGoal

جهاد جريشة

يرى جهاد جريشة أن حكام كرة القدم في مصر يواجهون ضغوطا عديدة في هذه الفترة من كل موسم كروي.

وصرح جريشة عبر إذاعة (راديو مصر): "الحكام لن يكون لهم أي دور في تحديد بطل الدوري أو الفريق الصاعد من الدرجة الثانية أو الهابط من الممتاز".

وأضاف الحكم الدولي "الفترة القادمة حاسمة وحساسة، وأتمنى التوفيق لجميع الحكام حتى لا يعلق أحد في نهاية الموسم على أي قرار أو نتيجة ويربطها بقرارات التحكيم".

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وبدا جهاد جريشة مؤيدا لتطبيق تقنية الفيديو في مصر، قائلا: "التكنولوجيا مهمة جدا، لقد بدأ الاتحاد الدولي في الاستعانة بها، والاتحاد العربي بدأ تطبيقها في الدور قبل النهائي لبطولة كأس زايد للأبطال، لذا فإنه آجلا أم عاجلا ستعتمد عليها الاتحادات الأهلية والقارية".

وأشار "تقنية الفيديو أثبتت نجاحها، فهي تؤدي إلى مزيد من العدالة والشفافية".

وشدد جهاد جريشة "أتابع أي مباراة لي بعد نهايتها لمراجعة أخطائي وأدائي، وكذلك أستفيد من النقد سواء الإيجابي أو السلبي، لأنه يساعدني على تطوير أدائي والاهتمام بأدق التفاصيل".

وأتم تصريحاته "فقرة تحليل أداء الحكام بالقنوات والإذاعات ربما تؤثر على حكم صغير أو بلا خبرات أو في بداية مشواره، فالنقد جزء من عملي، ولطالما تعرضت لانتقادات ونلت أيضا الإشادة، أستفيد من الجميع وأتابع كل ما يقال عني".

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