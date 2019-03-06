تقارير: كلوب هدف ريال مدريد الأول.. ولكن

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 19:52

كتب : رامي جمال

يورجن كلوب - ليفربول

وضع ريال مدريد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول هدفه الأول للتعاقد معه خلفا لسانتياجو سولاري.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت" الإنجليزية أن ريال مدريد وضع يورجن كلوب هدفه الأول للتعاقد معه في الانتقالات الصيفية المقبلة خلفا للمدرب الأرجنتيني بعد توديع دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب يسبق في الترتيب كل من ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام وماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس.

وذكرت تقرير آخر نشرته صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية أن المدرب الألماني حال تواصل ريال مدريد معه لتدريب الفريق فهو سيرفض العرض من أجل الاستمرار مع ليفربول في إطار رغبته في حصد البطولات.

ويعاني ريال مدريد الأمرين إذ أنه ودع كأس الملك أمام غريمه التقليدي برشلونة قبل أن يخسر في الكلاسيكو مرة أخرى بالدوري ويبتعد عن الصدارة بفارق 12 نقطة.

ذلك قبل أن يُهزم على ملعبه بأربعة أهداف لهدف أمام أياكس ويودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16.

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