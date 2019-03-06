النني خارج قائمة أرسنال استعدادا للقاء رين في الدوري الأوروبي

استبعد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال محمد النني لاعب خط وسط الفريق من قائمته المستدعاة للقاء رين في الدوري الأوروبي.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

ويحل أرسنال غدا الخميس ضيفا على رين لملاقاته في إطار ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

ولم يشارك النني خلال الموسم الجاري مع أرسنال سوى في 11 مباراة في كل البطولات صنع خلالهم هدفا وحيدا.

وكانت آخر مباراة شارك فيها النني مع أرسنال أمام هدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي في التاسع من شهر فبراير الماضي ودخل كبديل.

اقرأ أيضا:

كاميرا في الجول – جماهير ريال مدريد تختار من ينضم إلى الفريق.. صلاح ضمن الاختيارات

مران الزمالك - جلسة من جروس ورئيس النادي لتحفيز اللاعبين.. وانتظام محمود علاء

تقرير: سولاري قد يرحل عن ريال مدريد خلال ساعات.. وبيريز تواصل مع زيدان من أجل العودة

أمير توفيق يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم أشانتي

ريال مدريد يعلن إصابة فينيسيوس جونيور بتمزق في أربطة المفصل "يغيب لشهرين"