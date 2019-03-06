النني خارج قائمة أرسنال استعدادا للقاء رين في الدوري الأوروبي

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 19:17

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

استبعد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال محمد النني لاعب خط وسط الفريق من قائمته المستدعاة للقاء رين في الدوري الأوروبي.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

ويحل أرسنال غدا الخميس ضيفا على رين لملاقاته في إطار ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

ولم يشارك النني خلال الموسم الجاري مع أرسنال سوى في 11 مباراة في كل البطولات صنع خلالهم هدفا وحيدا.

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وكانت آخر مباراة شارك فيها النني مع أرسنال أمام هدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي في التاسع من شهر فبراير الماضي ودخل كبديل.

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