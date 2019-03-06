3 أرقام لا تدعم مانشستر يونايتد قبل مواجهة سان جيرمان

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 19:00

كتب : رامي جمال

لوكاكو - مانشستر يونايتد - ساوثامبتون

مهمة أشبه بالمستحيلة لكن كرة القدم لها الكثير من السيناريوهات المجنونة ولكن بشكل عام فإن مانشستر يونايتد يواجه اختبارا صعبا للغاية أمام باريس سان جيرمان.

ويحل يونايتد اليوم الأربعاء ضيفا على سان جيرمان لملاقاته في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عقب الهزيمة ذهابا في أولد ترافورد بهدفين دون رد.

الرقم الأول الذي يصعب من مهمة يونايتد هو إنه لا يوجد أي فريق خسر في لقاء الذهاب في ملعبه بهدفين مقابل لا شيء واستطاع التعويض والتأهل في الإياب.

أخبار متعلقة

مورينيو: تدريب ريال مدريد؟ لم يحدث أي تواصل كاميرا في الجول – جماهير ريال مدريد تختار من ينضم إلى الفريق.. صلاح ضمن الاختيارات بسبب سوء السلوك.. الاتحاد الإنجليزي يوقف بوكيتينو مباراتين

وحدث ذلك الأمر في 34 مواجهة وإن نجح يونايتد في قلب الطاولة على سان جيرمان والتأهل فهو سيكون أول فريق في التاريخ يحقق ذلك.

في الوقت ذاته فإن الرقم الثاني الذي لا يدعم كتيبة المدرب أولي جونار سولشاير هو أن سان جيرمان لم يخسر في ملعبه في آخر 16 مباراة أوروبية وكانت الهزيمة الأخيرة أمام ريال مدريد بهدفين لهدف في الموسم الماضي.

أما الرقم الثالث فهو أن الفرق الإنجليزية لم تفز في آخر ست مباريات على سان جيرمان في ملعبه وكانت الهزيمة الأخيرة في عام 2004 على يد تشيلسي الذي فاز آنذاك بثلاثية دون رد.

اقرأ أيضا:

كاميرا في الجول – جماهير ريال مدريد تختار من ينضم إلى الفريق.. صلاح ضمن الاختيارات

مران الزمالك - جلسة من جروس ورئيس النادي لتحفيز اللاعبين.. وانتظام محمود علاء

تقرير: سولاري قد يرحل عن ريال مدريد خلال ساعات.. وبيريز تواصل مع زيدان من أجل العودة

أمير توفيق يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم أشانتي

ريال مدريد يعلن إصابة فينيسيوس جونيور بتمزق في أربطة المفصل "يغيب لشهرين"

مانشستر يونايتد سان جيرمان ليلة الأبطال

نرشح لكم

أخر الأخبار

الإسماعيلي يضم 25 لاعبا لمواجهتي مازيمبي وسموحة 25 دقيقة | إفريقيا
النني خارج قائمة أرسنال استعدادا للقاء رين في الدوري الأوروبي 31 دقيقة | المحترفون
3 أرقام لا تدعم مانشستر يونايتد قبل مواجهة سان جيرمان 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدحت شلبي معلقا على مباراة القمة.. وموعد عودة "مساء الأنوار" 52 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو: تدريب ريال مدريد؟ لم يحدث أي تواصل ساعة | أوروبا
كاميرا في الجول – جماهير ريال مدريد تختار من ينضم إلى الفريق.. صلاح ضمن الاختيارات ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 2 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار 3 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل 4 ماني يكشف ضحك زملائه على ذهوله من قرار كلوب

قد ينال إعجابك