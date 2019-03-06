3 أرقام لا تدعم مانشستر يونايتد قبل مواجهة سان جيرمان

مهمة أشبه بالمستحيلة لكن كرة القدم لها الكثير من السيناريوهات المجنونة ولكن بشكل عام فإن مانشستر يونايتد يواجه اختبارا صعبا للغاية أمام باريس سان جيرمان.

ويحل يونايتد اليوم الأربعاء ضيفا على سان جيرمان لملاقاته في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عقب الهزيمة ذهابا في أولد ترافورد بهدفين دون رد.

الرقم الأول الذي يصعب من مهمة يونايتد هو إنه لا يوجد أي فريق خسر في لقاء الذهاب في ملعبه بهدفين مقابل لا شيء واستطاع التعويض والتأهل في الإياب.

وحدث ذلك الأمر في 34 مواجهة وإن نجح يونايتد في قلب الطاولة على سان جيرمان والتأهل فهو سيكون أول فريق في التاريخ يحقق ذلك.

في الوقت ذاته فإن الرقم الثاني الذي لا يدعم كتيبة المدرب أولي جونار سولشاير هو أن سان جيرمان لم يخسر في ملعبه في آخر 16 مباراة أوروبية وكانت الهزيمة الأخيرة أمام ريال مدريد بهدفين لهدف في الموسم الماضي.

أما الرقم الثالث فهو أن الفرق الإنجليزية لم تفز في آخر ست مباريات على سان جيرمان في ملعبه وكانت الهزيمة الأخيرة في عام 2004 على يد تشيلسي الذي فاز آنذاك بثلاثية دون رد.

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