أسندت قناة النيل للرياضة مهمة التعليق على مباراة القمة بين الزمالك والأهلي المقرر لها يوم 30 مارس الجاري.

ويلعب الزمالك والأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ17 للدوري.

ويعود شلبي للتعليق مرة أخرى على المباريات الهامة في الدوري المصري بين الزمالك والأهلي.

على جانب آخر كشف مدحت شلبي لـFilGoal.com أن البرنامج الرياضي اليومي (مساء الأنوار) له سيعود عقب مباراة القمة على شاشة النيل للرياضة.

ولم يتولى شلبي التعليق على أي مباراة في الدوري منذ مواجهة بيراميدز والأهلي في شهر يناير الماضي.

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