خاص مدحت شلبي معلقا على مباراة القمة.. وموعد عودة "مساء الأنوار"

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 18:56

كتب : بسام أبوبكر

مدحت شلبي

أسندت قناة النيل للرياضة مهمة التعليق على مباراة القمة بين الزمالك والأهلي المقرر لها يوم 30 مارس الجاري.

ويلعب الزمالك والأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ17 للدوري.

ويعود شلبي للتعليق مرة أخرى على المباريات الهامة في الدوري المصري بين الزمالك والأهلي.

أخبار متعلقة

إلغاء مران الأهلي في الكونغو بسبب الإرهاق الأهلي يصل الكونغو.. والسفير المصري: جماهير فيتا كلوب ليست عنيفة مدرب أهلي 2001 لـ في الجول: سعيد بالفوز على إنبي بسباعية.. ونلتزم بخطة الفريق الأول

على جانب آخر كشف مدحت شلبي لـFilGoal.com أن البرنامج الرياضي اليومي (مساء الأنوار) له سيعود عقب مباراة القمة على شاشة النيل للرياضة.

ولم يتولى شلبي التعليق على أي مباراة في الدوري منذ مواجهة بيراميدز والأهلي في شهر يناير الماضي.

اقرأ أيضا

أسوأ حملة دفاع عن اللقب لريال مدريد منذ 58 عاما

أمير توفيق يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم أشانتي.. وموعد العمل على صفقات الصيف

رسميا - الأهرامات تستضيف بطولة العالم لسيدات الاسكواش للموسم المقبل

رحلة مصورة داخل متروبوليتانو معقل نهائي دوري الأبطال 2019.. عودة أتليتكو للحصن القديم

الأهلي: غياب حمدي فتحي من 4 إلى 6 أسابيع.. وآشعة تحسم مصير صلاح محسن

تقرير: بنود غريبة لحماية ميسي خلال مواجهة المغرب "ممنوع التقاط الصور أو التدخل العنيف"

الأهلي الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – بوفون يقدم هدية بعد تسديدة راشفورد المباغتة.. لوكاكو يسجل مجددا 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير أرجنتيني: رامون دياز مطلوب في نادي ليبرتاد الباراجواياني 29 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – بيرنات يُخمد نيران يونايتد المشتعلة ويهز شباك دي خيا 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بالفيديو – يا لها من بداية رائعة.. لوكاكو يسجل الهدف الأول ليونايتد 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: ريال مدريد واثق بنسبة تقترب من 100% من عودة مورينيو 58 دقيقة | أوروبا
مولر يرد على قرار لوف بإنهاء مسيرته مع ألمانيا: ما حدث لا يمت للتقدير بصلة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 2 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار 3 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل 4 ماني يكشف ضحك زملائه على ذهوله من قرار كلوب

قد ينال إعجابك