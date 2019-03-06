رسميا - الأهرامات تستضيف بطولة العالم لسيدات الاسكواش للموسم المقبل

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 12:32

كتب : محمد سمير

الأهرامات - اسكواش

أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين للاسكواش عن استضافة أهرامات الجيزة لبطولة العالم للسيدات لموسم 2019 - 2020 المقبلة.

وكانت بطولة العالم قد انتهت منذ أيام بتتويج الثنائي علي فرج ونور الشربيني باللقب.

وتقام بطولة العالم لسيدات الاسكواش الموسم المقبل في الفترة من 23 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبلين.

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واستضافت أهرامات الجيزة بطولة العالم لرجال الاسكواش في 2006 وحقق لقبها الأسترالي دافيد بالمر على حساب الفرنسي جريجوري جوتييه.

وبذلك تنظم مصر بطولة العالم للمرة الرابعة في التاريخ وكانت النسخة الأولى عام 2010 والتي حققت فيها أمنية عبد القوي الوصافة للمرة الأولى.

وتهيمن مصر على لقب بطولة العالم للاسكواش للرجال في أخر 3 مواسم عن طريق كريم عبد الجواد ومحمد الشوربجي وعلي فرج على الترتيب.

أما على مستوى السيدات ففازت مصر باللقب أربع مرات وهم أخر أربع نسخ عن طريق نور الشربيني 3 مرات ورنيم الوليلي مرة واحدة.

اسكواش الأهرامات علي فرج

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