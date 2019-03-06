تقرير: بنود غريبة لحماية ميسي خلال مواجهة المغرب "ممنوع التقاط الصور أو التدخل العنيف"

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 11:23

كتب : محمد سمير

ليونيل ميسي

تضمنت الاستعدادات للمواجهة الكبرى بين المغرب والأرجنتين يوم 26 مارس بمدينة طنجة بنود غريبة لحماية ليونيل ميسي نجم التانجو المتوقع عودته من جديد للمنتخب مقابل مشاركته 60 دقيقة على الأقل بالمباراة.

ويغيب ميسي عن تمثيل منتخب الأرجنتين منذ الخروج من ثمن نهائي كأس العالم في روسيا الصيف الماضي، ومن المتوقع عودته مرة أخرى في توقف مارس المقبل.

وكشف تقرير فرنسي نقلا عن صحيفة الأخبار المغربية وجود بنود غريبة من أجل حماية ليونيل ميسي أثناء رحلة الفريق في المغرب.

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ووفقا لمصدر بالاتحاد المغربي أوضحت صحيفة الأخبار أن هناك تعليمات من الاتحاد الأرجنتيني بشأن ميسي نجم التانجو وطالبوا هيرفي رينار المدير الفني للمغرب بتوصية لاعبيه.

وأوضح تقرير الأخبار المغربية أن البند الأول يشمل عدم السماح بالتقاط الصور الشخصية "سيلفي" مع ميسي قبل المباراة أو بعدها من لاعبي المغرب أو المشجعين.

وأضاف التقرير أن وسائل الإعلام لن يكون مسموح لها إجراء حوارات صحفية مع النجم الأرجنتيني أثناء الرحلة.

وتابع التقرير المغربي أن البند الثاني هو أكثر غرابة من الأول، إذ يوصي بتجنب التدخل العنيف ضد ميسي أثناء المباراة خوفا من إصابته.

وشدد التقرير المغربي أن هناك طلبات أخرى تبدو منطقية مثل عدم الإفصاح عن فندق الإقامة خوفا من تجمع الجماهير بجانب طلب قوات الأمن بحماية بعثة الأرجنتين طوال الرحلة.

وفي النهاية كشف التقرير أنه مع قبول تلك البنود سيسمح الاتحاد الأرجنتيني بقبول طلب الاتحاد المغربي بمشاركة ميسي 60 دقيقة على الأقل في المباراة.

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