الأهلي: غياب حمدي فتحي من 4 إلى 6 أسابيع.. وآشعة تحسم مصير صلاح محسن

أعلن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي عن غياب حمدي فتحي لاعب وسط الفريق لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع بسبب الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وكشف الأهلي عن إطلاع الجهاز الطبي على الآشعة التي أجراها حمدي فتحي وأثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة في مباراة بتروجت الأخيرة في الدوري وخرج على إثرها من المباراة.

أما صلاح محسن مهاجم الفريق الذي تعرض للإصابة في مران الأهلي، يجري آشعة على العضلة الضامة اليوم الأربعاء.

وتحدد الآشعة التي يجريها اللاعب حجم الإصابة ومدة غيابه عن التدريبات الجماعية والمباريات المقبلة.

وكان صلاح محسن قد غادر مران الفريق أمس الثلاثاء بسبب شكواه من آلام في العضلة الضامة.

ويغيب الثنائي حمدي فتحي وصلاح محسن عن قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بينما يتذيل فيتا كلوب الترتيب بأربع نقاط.

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