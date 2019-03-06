مورينيو: تدريب ريال مدريد؟ لم يحدث أي تواصل

التكهنات حول مستقبل مدرب ريال مدريد القادم في أعلى مستوياتهم في ظل الحديث عن رحيل محتمل للمدرب الحالي سانتياجو سولاري، وجوزيه مورينيو بالتأكيد أحد المرشحين لتولي المهمة.

ريال مدريد خسر لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج بها لثلاث سنوات متتالية بعد السقوط المفاجئ أمام أياكس بأربعة أهداف لهدف في إياب دور الـ16 من المسابقة.

هزيمة أجبرت الملكي على الخروج خالي الوفاض من أي بطولة خلال الموسم الجاري بعد توديع كأس الملك على يد برشلونة الذي وسع أيضا الفارق إلى 12 نقطة في مسابقة الدوري لتصبح مهمة اللحاق به صعبة للغاية.

والتقارير الإسبانية تحدث عن وجود مورينيو ضمن المرشحين للعودة إلى العاصمة الإسبانية من جديد، وهو ما أجاب عنه البرتغالي.

وقال مورينيو لمحطة La Sexta الإسبانية: "فخور بتلك الترشيحات ولكن ريال مدريد يملك مدرب. تلك الترشيحات مصدر فخر".

وأوضح "الشائعات أمر طبيعي في كرة القدم، حينما يقوزون أشعر بالسعادة وحينما لا يحققون ذلك لا أصبح سعيدا".

وشدد "لا يوجد أي تواصل مع ريال مدريد، لم يكن هناك حتى أدنى تواصل".

ماذا يحدث بين جدران ريال مدريد؟

حسب برنامج "إل شرينجيتو" الرياضي الإسباني، فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تواصل مع زين دين زيدان مدرب الفريق السابق من أجل عودته لتدريب الفريق مرة أخرى.

البداية كانت من صحيفة "ماركا" والتي كشفت عن اجتماع يجرى بين سولاري وفلورنتينو بيريز رئيس النادي فجر اليوم الأربعاء.

وحسب الصحيفة، فإن فلورنتينو بيريز تحدث مع اللاعبين لفترة طويلة عقب مباراة أياكس أمس، ثم دار بين بيريز وسولاري اجتماع طويل للحديث عن الهزيمة.

الصحيفة ترى أن رحيل سولاري ربما يتأجل لنهاية الموسم بسبب قلة خبرة راؤول جونزاليس وشابي ألونسو أبرز المرشحين لخلافته.

من جهة أخرى، خرج جوسيب بيدريرول مقدم برنامج "إل شرينجيتو"، وكشف في خبر حصري له بأن سولاري قد لا يكون مدربا لريال مدريد أمام بلد الوليد في المباراة المقبلة.

وحسب البرنامج الرياضي، فإن فلورنتينو بيريز تواصل مع زيدان للعودة لتدريب ريال مدريد مع منحه صلاحيات كاملة لبناء فريق جديد قوي، لكن الفرنسي لا يريد التعجل في اتخاذ قراره وطلب منحه فرصة حتى نهاية الموسم الجاري.

كان ريال مدريد قد خرج من دوري أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء بعد خسارة مدوية أمام أياكس أمستردام بأربعة أهداف مقابل هدف في مدريد.

وجاء الخروج الأوروبي بعد ساعات قليلة من الخسارة أمام برشلونة في الدوري، وتوديع كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة أيضا.

يذكر أن ريال مدريد بدأ الموسم الجاري مع جولين لوبيتيجي كمدرب للفريق، قبل أن يرحل الإسباني ويأتي سانتياجو سولاري لخلافته بشكل مؤقت.

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