خوفا من الإصابات.. ساري قد يلجأ إلى المداورة في الدوري الأوروبي

قد يلجأ الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي إلى المداورة في تشكيله أمام دينامو كييف بذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

الفريق اللندني يستقبل نظيره الأوكراني يوم الخميس على ملعب ستامفورد بريدج، وساري يخشى من تعرض لاعبيه للإصابات في ظل جدول المباريات المزدحم.

وقال ساري خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا توجد لدينا إصابات ولكن يوجد عدد كبير من اللاعبين الذين يشعرون بالإرهاق بعد من الأسبوع الماضي الذي كان صعبا علينا".

وأضاف "يجب أن نضع الموقف في اعتبارنا ونريح بعض اللاعبين على ما أظن".

وعند السؤال عن موقف فريقه بعد سلسلة من النتائج المتراجعة قبل تحقيق انتصارين متتاليين في الدوري الإنجليزي على حساب كلا من توتنام وفولام، أجاب "إنها ليست مشكلة كبيرة، المشكلة في النتائج، وكل الأشياء الأخرى ليست مهمة في الوقت الحالي".

وأتم "أود الفوز من أجل النادي وليس من أجلي. كنت واثقا في الماضي ومازلت واثقا، ولكن أرغب فقط في التفكير في أدائنا".

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