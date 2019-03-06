بسبب سوء السلوك.. الاتحاد الإنجليزي يوقف بوكيتينو مباراتين

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 17:34

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - توتنام

غضب واعتراض كبير أظهرهما الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام تجاه مايك دين حكم مواجهة فريقه أمام بيرنلي بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر إيقاف المدرب الأرجنتيني مباراتين وتغريمه 10 آلاف إسترليني بسبب سوء السلوك الذي بدر منه.

وبوكيتينو تقبل العقوبة واعتذر عن تصرفه الذي سيؤدي لغيابه عن مباراتي ساوثامبتون وليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب بيان رسمي للاتحاد الإنجليزي.

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مدرب ساوثامبتون السابق ظهر بعد المباراة وهو يتوجه نحو حكم اللقاء ويتحدث معه بطريقة غاضبة، والأرجنتيني حاول تجنب الحديث عن الأمر بقدر الإمكان في تصريحاته.

وقال عقب المباراة لشبكة سكاي سبورتس: "لم يحدث شيئا، ما حدث في الملعب يبقى في الملعب. ارتكبنا بعض الأخطاء واستقبلنا هدفين، لا يوجد ما يقال. كل التهاني لبيرنلي، لم نستحق الخسارة لكن هذه كرة القدم".

وواصل تبريره "في بعض الأحيان نجد إجابات وأحيانا أخرى نجد أعذارا للهزيمة. تصرفي (مع الحكم) لم يكن طبيعيا، ربما بسبب علمي بصعوبة اللقاء، وصعوبة الترشح للمنافسة بدون 3 نقاط".

وأشار "الموقف (احتساب الكرة ركنية جاء منها هدف بيرنلي بدلا من ضربة مرمى لتوتنام) سيجبر أيا كان من يقف على الخط الجانبي للملعب للشكوى والشكوى والشكوى".

توتنام يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب المسابقة برصيد 61 نقطة بعد مرور 29 جولة.

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