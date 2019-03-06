بسبب سوء السلوك.. الاتحاد الإنجليزي يوقف بوكيتينو مباراتين

غضب واعتراض كبير أظهرهما الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام تجاه مايك دين حكم مواجهة فريقه أمام بيرنلي بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر إيقاف المدرب الأرجنتيني مباراتين وتغريمه 10 آلاف إسترليني بسبب سوء السلوك الذي بدر منه.

وبوكيتينو تقبل العقوبة واعتذر عن تصرفه الذي سيؤدي لغيابه عن مباراتي ساوثامبتون وليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب بيان رسمي للاتحاد الإنجليزي.

مدرب ساوثامبتون السابق ظهر بعد المباراة وهو يتوجه نحو حكم اللقاء ويتحدث معه بطريقة غاضبة، والأرجنتيني حاول تجنب الحديث عن الأمر بقدر الإمكان في تصريحاته.

وقال عقب المباراة لشبكة سكاي سبورتس: "لم يحدث شيئا، ما حدث في الملعب يبقى في الملعب. ارتكبنا بعض الأخطاء واستقبلنا هدفين، لا يوجد ما يقال. كل التهاني لبيرنلي، لم نستحق الخسارة لكن هذه كرة القدم".

وواصل تبريره "في بعض الأحيان نجد إجابات وأحيانا أخرى نجد أعذارا للهزيمة. تصرفي (مع الحكم) لم يكن طبيعيا، ربما بسبب علمي بصعوبة اللقاء، وصعوبة الترشح للمنافسة بدون 3 نقاط".

وأشار "الموقف (احتساب الكرة ركنية جاء منها هدف بيرنلي بدلا من ضربة مرمى لتوتنام) سيجبر أيا كان من يقف على الخط الجانبي للملعب للشكوى والشكوى والشكوى".

😡 Wow! 😡 Fair to say Mauricio Pochettino is not happy with referee Mike Dean after his side’s loss at Turf Moor! 😱 Reaction in our live blog: https://t.co/8ntnbWB8dh pic.twitter.com/boXTN2od8f — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 23, 2019

توتنام يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب المسابقة برصيد 61 نقطة بعد مرور 29 جولة.

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