تقرير: جروس ضمن مرشحين لقيادة فريق كهربا السابق

منذ ربع قرن، كان كريستيان جروس مدربا لجراسهوبر، والآن ضمن المرشحين لقيادة الفريق وفقا لصحيفة بليك ذائعة الصيت في سويسرا بلد المدير الفني الحالي للزمالك.

وقالت بليك إن نادي جراسهوبر، الذي لعب له يوما محمود كهربا لاعب الزمالك الحالي، يبحث عن خليفة المدرب ثورستن فينك الذي رحل منذ أيام قليلة عن الفريق المنتمي لمدينة زيورخ.

وكتبت أن النادي يتمنى التعاقد مع مدرب مخضرم مثل فيليكس ماجاث أو يوب هاينكس، لكن لصعوبة الأمر، وضع مسؤولوه مرشحين أخرين سويسريين لقيادة الفريق.

على رأسهم جروس (64 عاما)، وبيرنارد شالاندس مدرب منتخب كوسوفو.

ونوهت الصحيفة إلى صعوبة الأمر نظرا لارتباط المدربين حاليا.

وتوماس شاف خيار آخر، لكن عمله كمدير رياضي في بريمن يجعل التعاقد معه صعبا.

وقاد جروس فريق جراسهوبر من 1993 إلى 1997 وفاز معه بالدوري مرتين وبالكأس مرة.

ويمتد عقد جروس مع الزمالك إلى يونيو المقبل وحقق مدرب توتنام وبازل السابق نتائج طيبة مع الفارس الأبيض منذ توليه المسؤولية مطلع الموسم الحالي.

وفاز جروس مع الزمالك بكأس السوبر المصري السعودي وبلغ الدور ربع النهائي لكأس مصر ويخوض حاليا دور المجموعات في الكونفدرالية ويتصدر بطولة الدوري المصري.

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