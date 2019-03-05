انتهت #ليلة_الأبطال - دورتموند (0) توتنام (1).. الديوك إلى ربع النهائي

الثلاثاء، 05 مارس 2019 - 21:42

كتب : FilGoal

بوروسيا دورتموند - توتنام

ريال مدريد يواجه أياكس الهولندي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في مهمة تبدو أسهل نسبيا من مهمة بوروسيا دورتموند أمام توتنام.

مباراتان تقام في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد انتصر ذهابا في هولندا بهدفين مقابل هدف، فيما سقط دورتموند أمام الديوك بثلاثية نظيفة على ملعب ويمبلي.

أخبار متعلقة

ريناتو سانشيس.. تذكّروا الاسم ماني عن تنافسه مع صلاح: الجميع يرى علاقتنا داخل الملعب وخارجه فيفا يوافق على تمثيل لاعب وست هام لمنتخب إنجلترا بدلا من أيرلندا حوار – مدرب رايو فاييكانو يتحدث عن الـVAR في إسبانيا.. ولماذا لا يضمون لاعبين عرب

وFilGoal.com يقدم تغطية حية لمواجهة دورتموند وتوتنام.

_ _ _ _ _

بوروسيا دورتموند وتوتنام (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنـــــا)

انتهت

ق49: هاري كين يستغل بينية ويسجل في مرمى بوركي الهدف الأول للديوك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37: تسديدة قوية من سانشو ولوريس يواصل التصدي.

ق33: رأسية من جوليان فيجل ولوريس يتصدى، ثم بعدها جوتزه يسدد كرة قوية من الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء قبل أن يتألق لوريس مجددا

ق31: هجمة مرتدة سريعة لتوتنام وتمريرة من إريكسن وضعت سون في وضع انفراد ولكنه سدد بجوار القائم الأيمن.

ق21: تسديدة من ماركو رويس داخل منطقة الجزاء ولوريس يتصدى على مرتين.

ق16: باكو ألكاثير تسلم كرة بينية عالية ووضع دافينسون سانشيز في ظهر قبل أن يسدد فوق العارضة.

انطلاق اللقاء

اقرأ أيضا:

لاسارتي 27 من 30.. ماذا فعل 5 مدربين أجانب لـ الأهلي في أول 10 مباريات محلية

تقرير: حجازي أبرز مرشح لخلافة شكرتل في فينيرباهتشه

مدرب حراس الأهلي: مدة غياب إكرامي قد تتقلص إلى 3 أسابيع

قائمة الأهلي – عودة السولية ووحيد ضد فيتا كلوب

الدوري يشتعل.. خريطة منافسي الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري

خبر في الجول – إلى جروس.. تقرير إيجابي من عبد العزيز عن ثلاثي الزمالك

توتنام بوروسيا دورتموند

نرشح لكم

أخر الأخبار

فرينكي دي يونج.. أن تملك لاعبا قادرا على صنع الحلول الصعبة 13 دقيقة | تقرير في الجول
فضل: حتى الآن لم يتم استبعاد استاد بورسعيد من بطولة الأمم 24 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - برباعية من أياكس.. بعد 1012 يوما ريال مدريد يخسر دوري أبطال أوروبا 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بالفيديو - دون معاناة.. توتنام يكرر انتصاره على دورتموند ويتأهل لربع نهائي الأبطال 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بالفيديو – 10 دقائق مثيرة.. تقنية الفيديو تنصف أياكس قبل أن يسجل هدفا رائعا 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر #ليلة_الأبطال – توخيل: من المستحيل القول إننا مرشحين للفوز باللقب.. وتحذير ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 2 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار 3 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل 4 ماني يكشف ضحك زملائه على ذهوله من قرار كلوب

قد ينال إعجابك