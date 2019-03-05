انتهت #ليلة_الأبطال - دورتموند (0) توتنام (1).. الديوك إلى ربع النهائي

ريال مدريد يواجه أياكس الهولندي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في مهمة تبدو أسهل نسبيا من مهمة بوروسيا دورتموند أمام توتنام.

مباراتان تقام في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد انتصر ذهابا في هولندا بهدفين مقابل هدف، فيما سقط دورتموند أمام الديوك بثلاثية نظيفة على ملعب ويمبلي.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية لمواجهة دورتموند وتوتنام.

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بوروسيا دورتموند وتوتنام (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنـــــا)

انتهت

ق49: هاري كين يستغل بينية ويسجل في مرمى بوركي الهدف الأول للديوك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37: تسديدة قوية من سانشو ولوريس يواصل التصدي.

ق33: رأسية من جوليان فيجل ولوريس يتصدى، ثم بعدها جوتزه يسدد كرة قوية من الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء قبل أن يتألق لوريس مجددا

ق31: هجمة مرتدة سريعة لتوتنام وتمريرة من إريكسن وضعت سون في وضع انفراد ولكنه سدد بجوار القائم الأيمن.

ق21: تسديدة من ماركو رويس داخل منطقة الجزاء ولوريس يتصدى على مرتين.

ق16: باكو ألكاثير تسلم كرة بينية عالية ووضع دافينسون سانشيز في ظهر قبل أن يسدد فوق العارضة.

انطلاق اللقاء

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