بالفيديو - السومة يقود الأهلي لفوز ثمين على "أبطال آسيا"

حقق الأهلي السعودي فوزا ثمينا على ضيفه السد القطري، بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

السوري عمر السومة واصل تألقه اللافت، وسجّل هدفي المباراة، ليُسقِط بطل الدوري القطري.

الأهلي حصد أول 3 نقاط وتصدر المجموعة الرابعة، فيما يحتل السد المركز الأخير بلا رصيد.

تشكيلة السد شهدت تواجد 7 لاعبين قطريين متوجين مع منتخب بلادهم بكأس آسيا 2019 قبل عدة أسابيع، مع حضور الجزائري بغداد بونجاح والإسباني جابي فيرنانديز قائد أتليتكو مدريد السابق، مع غياب شابي هيرنانديز للإصابة.

السومة سجّل هدف الأهلي الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 32، بعد أن نفّذها بقوة بالغة لدرجة اهتزاز مرمى سعد الشيب.

قبل أن يعود السومة ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 76 من ضربة رأسية رائعة بعد ركلة ركنية نفّذها سلمان المؤشر.

وفي نفس المجموعة، تعادَل برسبوليس الإيراني –وصيف النسخة الماضية- أمام ضيفه باختاكور طشقند الأوزبكي، بهدف لكل طرف، على ملعب أزادي.

مارات بيكمايف سجّل هدف الضيوف الأول في الدقيقة الخامسة.

قبل أن يدرك الكرواتي ماريو بيدومير التعادل للفريق الإيراني في الدقيقة 25.

ليحصد الفريقان أول نقطة في مشوار المجموعة، ويتقاسمان المركز الثاني.

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