توصيات مؤتمر نبذ التعصب - الإسراع في تطبيق الـVAR ولجنتي "شئون الجماهير" و"الحكماء"

أعلن مؤتمر نبذ التعصب والفتن توصياته في مؤتمر أقيم اليوم الثلاثاء في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة دعا إليه وزير الرياضة أشرف صبحي من أجل نبذ التعصب وحضره أعضاء إدارة اتحاد الكرة ورئيس الزمالك والنجوم القدامى.

وصدر عن هذا الاجتماع إجمالي 20 توصية من أجل تجنب الفتن والتعصب على الساحة الرياضية، إذ أصدر اتحاد الكرة والأندية الشعبية والمجلس الأعلى للإعلام ووزارة الرياضة توصياتهم بمقدار 5 توصيات لكل جهة.

وجاء البيان الصادر عن مؤتمر نبذ العنف كالآتي.

بداية..

على جميع أطراف المنظومة الكروية المصرية أن يتحلوا جميعا برغبة حقيقية وجادة للبدء فى اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع لنبذ التعصب وإنهاء حالة الاحتقان الجماهيرى وإعلاء الصالح العام لأمن وسلامة واستقرار الوطن.

..نتحدث عن توصيات واضحة لكن من اتحاد الكرة، والأندية الشعبية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الشباب والرياضة.

أولا: توصيات اتحاد الكرة

1- أن يتحمل فعليا مسئولياته تجاه جميع أطراف المنظومة الكروية بفرض حالة من الالتزام بالروح الرياضية داخل وخارج الملعب بتطبيق اللوائح وتفعيل دور لجان الانضباط و القيم والأخلاق.

2- الإسراع بالاستجابة لطلبات الأندية بتطبيق تقنية الفار "VAR" لوضع حد للأخطاء التحكيمية التى تتسبب فى الكثير من الجدل والاحتقان الجماهيرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

3- وضع آلية واضحة لإدارة مسابقاته والإلتزام بها وفقا للشروط المعلنة قبل بدايتها وعدم تغييرها إلا وفقا لاعتبارات أمنية.

4- أن يتم استحداث لجنة خاصة محترفة لإدارة شئون الجماهير للتنسيق مع نظرائها فى الأندية لبحث كافة الأمور التنظيمية لكل ما يتعلق بهذا الملف.

5- أن يتم التعاقد مع شركة أمن متخصصة لتولي مسئولية تأمين المباريات داخل الملعب.

ثانيا: توصيات الأندية الشعبية

1- على كل الأندية ضرورة فتح صفحة جديدة فى التعامل فيما بينها قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل.

2- ضرورة تشكيل إدارات جماهيرية محترفة تكون مهمتها إنشاء قاعدة بيانات لكل جماهيرها الراغبة فى حضور المباريات مع إصدار بطاقة لكل مشجع يكون مطبوع عليها كافة حقوقه وواجباته وفقا لأحكام القانون.

3- تلتزم إدارات الجماهير فى الأندية بتكوين مجموعات جماهيرية شابة من أعضاء ومحبي النادى للمساعدة مع شركة الأمن الخاصة على تنظيم دخول الجماهير خارج وداخل الملعب.

4- أن يتحمل مجلس إدارة كل ناد مسئولياته تجاه تصريحات أي من مسئوليه والتي ينبغي أن تأتي فى إطار الروح الرياضية دون التعرض صراحة أو ضمنيا للمنافسين.

5- أن تقوم مجالس إدارات الأندية بالتنبيه على كل الآلات الإعلامية الممثلة لها بالابتعاد تماما عن استفزاز مشاعر الجماهير المنافسة صراحة أو ضمنيا.

ثالثا: توصيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

1- ضرورة توقيع عقوبات رادعة لمنع التراشق الإعلامى الصريح أوالضمنى الذى يحدث فى بعض البرامج الرياضية، وأن لا تقتصر العقوبة على اسم البرنامج ومقدمه فقط ويتم تغليظها لتصل إلى منع القناة من عرض أى برنامج رياضي خلال فترة تنفيذ العقوبة.

2- ضرورة وضع حد للبرامج التى تعتمد في فقراتها على بث فيديوهات أرشيفية سلبية لبرامج أخرى بغرض الهجوم والتجاوز فى حق الأندية المنافسة.

3- ضرورة توجيه القنوات الرياضية بإعادة النظر فى الفقرة التحليلية لأداء الحكام عقب كل مباراة والتي تساهم فى زيادة حالة الانقسام والاحتقان بين الجماهير.

4- ضرورة توجيه كافة مقدمي البرامج الرياضية بعدم استخدام بعض المصطلحات التى من شأنها إثارة الفتن والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

5- أن يتم توجيه البرامج الرياضية بالالتزام بعرض فقرات ثابتة وبصفة دائمة فى برامجها لنبذ التعصب خاصة ونحن مقبلين على استضافة فاعليات كأس الأمم الأفريقية القادمة.

رابعا: التوصيات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة

1- أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بدورها تجاه جميع أطراف المنظومة الرياضية وحثهم على الالتزام بمسئولياتهم التى حددها المؤتمر.

2- تشكيل لجنة "حكماء" من كبار رموز الكرة المصرية لاحتواء أي خلاف يحدث فى المنظومة الرياضية مع التزامهم بعرض تصور لمعالي وزير الشباب الرياضة بشأن كيفية الخروج من الأزمة.

3- إطلاق مبادرة "شجع فريقك" بالتنسيق مع إدارات الأندية وكافة وسائل الإعلام لعقد سلسلة من الندوات لتوعية الجماهير بشكل مستمر.

4- إطلاق مبادرة "شجع مصر" من خلال رسائل تليفزيونية مقتضبة مع نماذج مختلفة تمثل كافة أطياف المجتمع المصري ولقاءات مماثلة مع الفنانين ونجوم الكرة المصرية الحاليين والسابقين أصحاب الرصيد الكبير فى قلوب الجماهير المصرية.

5- الاستغلال الأمثل لإعادة صيانة الاستادات المصرية التى ستستضيف فاعليات كأس الأمم الإفريقية والالتزام بالحفاظ عليها والاستمرار فى تطويرها وتوفير كافة الخدمات التى تحتاجها الجماهير مع بحث كيفية تقديم جوائز عينية لتحفيزهم على حضور المباريات بالتنسيق مع اتحاد الكرة وإدارات الأندية.

وكان هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة قد قال خلال المؤتمر إنه كان سيحدث ثورة ثالثة في مصر بسبب ازدياد التعصب الجماهيري خلال الأونة الأخيرة (طالع التفاصيل).

وتحدث مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قائلا: "من الوارد أن تحدث كارثة في الملاعب في أي وقت حال عدم توخي الحذر".

فيما قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة: "مصر عانت من التعصب بما فيه الكفاية والفترة القادمة تحتاج لمزيد من التضحيات من الجميع".

واستنكر رئيس الزمالك عدم حضور أي من مجلس إدارة الأهلي للمؤتمر من أجل نبذ الخلافات بين الجميع، وأعلن نيته الذهاب للأهلي وزيارة مجلس إدارته حال تسبب ذلك في حل أي خلاف بين الجميع.

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