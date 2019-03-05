قبل مواجهة الكلاسيكو الأخيرة تجولت كاميرا FilGoal.com في محيط ملعب سانتياجو برنابيو وكان السؤال هل تريد عودة جوزيه مورينيو لتدريب الفريق؟

الكثير من التقارير ربطت المدرب البرتغالي بالعودة إلى صفوف الميرينجي عقب إقالته من تدريب مانشستر يونايتد وفي ظل تخبط نتائج الفريق الإسباني مع مدربه سانتياجو سولاري.

فماذا كان رأي جماهير ريال مدريد؟

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