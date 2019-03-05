خاص كاميرا في الجول – هل تريد جماهير ريال مدريد عودة مورينيو

الثلاثاء، 05 مارس 2019 - 18:49

كتب : أحمد العريان

جوزيه مورينيو

قبل مواجهة الكلاسيكو الأخيرة تجولت كاميرا FilGoal.com في محيط ملعب سانتياجو برنابيو وكان السؤال هل تريد عودة جوزيه مورينيو لتدريب الفريق؟

الكثير من التقارير ربطت المدرب البرتغالي بالعودة إلى صفوف الميرينجي عقب إقالته من تدريب مانشستر يونايتد وفي ظل تخبط نتائج الفريق الإسباني مع مدربه سانتياجو سولاري.

فماذا كان رأي جماهير ريال مدريد؟

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