"نحن ناد صغير في مدريد هدفنا هو مجرد البقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني، ولنا أهداف أخرى أهمها الحفاظ على العلاقات الرائعة مع جيراننا في المدينة". ميتشيل أنجيل سانشيز مدرب رايو فاييكانو يتحدث عن ناديه الذي طالما انتمى إليه.

التقى FilGoal.com رفقة وفدا من الصحفيين حول العالم، ميتشيل مدرب رايو فاليكانو تحت إشراف رابطة الدوري الإسباني La Liga.

وفي أثناء حواره، تحدث ميتشيل عن مسيرته كلاعب ومدرب في رايو فاييكانو، وعن أهداف النادي ولماذا لا يضمون لاعبين عرب.

وجاء الحوار كالتالي:

في البداية تحدث فيرناندو لوبيز مدير العلاقات العامة في نادي رايو فاييكانو، فقال "نحن ناد صغير في مدريد إذا ما قورنا بريال مدريد وأتليتكو مدريد مثلا".

"هدفنا هو البقاء مع كبار الدوري الإسباني لأطول فترة ممكنة، ونحن مرغمون على هذا الطموح بسبب قلة موارد النادي".

وبعد تقديم ميتشيل مدرب الفريق للحضور، بدأت الأسئلة..

هدف الدوري الإسباني هو التطور المالي، فلماذا لا تتماشى أهداف الدوري الإسباني مع أهداف رايو فاليكانو؟

هدفنا في الوقت الحالي هو البقاء في الدوري وتثبيت أقدامنا في "La Liga" لكننا نملك أهداف بعيدة المدى في تطوير ميزانية النادي بكل تأكيد.

ما يعيقنا أحيانا هو الفوارق المادية الكبيرة بين أندية الدوري الإسباني بسبب الفوارق الكبيرة في العوائد المادية من البث التليفزيوني.

طوال حياتك تنتمي لرايو فاييكانو سواء لاعبا أو مدربا، فما شعورك تجاه هذا الفريق؟

أشعر أنني جزء من هذا النادي. طالما انتميت لرايو فاليكانو وأنا هنا منذ كنت طفلا صغيرا.

أفتخر بكوني جزء من هذا النادي الكبير، وسعيد بأنني طالما اخترت الانتماء لهذا المكان وفضلته على العديد من العروض أحيانا.

أنت الآن مدرب رايو فاييكانو، لكنكم تواجهون منافسة شديدة للبقاء في الدوري هذا الموسم، فما توقعاتك؟

نعم. المنافسة هذا الموسم قوية للغاية ومع فرق كبيرة أيضا مثل فياريال، لكننا سنحاول أن نحقق هدفنا ونستمر في الدوري في النهاية.

فوز جيرونا على ريال مدريد لم يكن متوقعا ولا يساعدنا بكل تأكيد، لكننا لابد أن نعتمد على أنفسنا، وألا نعول سوى على نتائجنا لتحقيق الهدف، والجيد أن مصيرنا مازال بأيدينا.

بعض الأندية تضم لاعبين من مناطق معينة في العالم لزيادة شعبيتهم. في مصر مثلا يكون الجمهور شغوفا بمتابعة أي فريق يلعب له لاعب مصري، فهل فكرتم يوما في أمر كهذا؟

مع الأسف ظروفنا المالية لا تساعدنا على إبرام تعاقدات كبيرة. لا يمكننا ضم محمد صلاح مثلا لأن ميزانيتنا لا تسمح بذلك، لذلك ترى أغلب لاعبينا من المحليين، ولا يمكننا ضم اللاعبين الأجانب الذين بمقدورهم زيادة شعبية النادي.

لكننا بدأنا نضم أيضا لاعبين أجانب في الفترة الأخيرة، الآن على سبيل المثال نملك أوتشي أوجبو من نيجيريا، وأوسكار تريخو من الأرجنتين، وإيميليانو فيلازكيز من أوروجواي، ولويز أدفينكولا من بيرو.

ويوجد سبب آخر أن اللاعبين العرب لم يتأقلموا بشكل كبير في الدروي الإسباني في السابق.

في 2015 فاز باكو خيميث بنسبة الاستحواذ لرايو فاييكانو أمام برشلونة لأول مرة لكنه خسر 5-2 في اللقاء وهبط بالفريق في هذا الموسم. لقد كان مهووسا بسياسة الاستحواذ على الكرة ووفيا لها تماما، فهل تمتلك فلسفة الخاصة مثله؟ وهل أنت شديد الوفاء لها مثل خيميث؟

باكو خيميث كان مدربا رائعا. لقد تشرفت بأنني تدربت تحت يده، أما أن فلي طريقتي الخاصة بكل تأكيد.

يكون هدفي دائما هو تحقيق الانتصار. الاستحواذ على الكرة مهم بكل تأكيد، لكن الأهم هو تطبيق الطريقة المانسبة للعب ضد كل منافس مختلف.

وأخيرا، ما رأيك في تجربة تطبيق حكم الفيديو V.A.R في الدوري الإسباني هذا الموسم؟ وهل تعترض أحيانا على بعض القرارات؟

تقنية الفيديو أضافت للدوري الإسباني بكل تأكيد. الآن أنت مدرك ألا مجال للخطأ البشري، أو ربما كذلك.

أعترض على قرار ما؟ لا، لكن ربما أعترض مثلا على توقيت تطبيق القرار. في التسلل مثلا يمكن منح الفرصة للمهاجم لاستكمال الهجمة ثو العودة إلى تقنية الفيديو في النهاية، ومن هنا قد يكون الاعتراض أحيانا.

ميتشيل تولى تدريب نادي رايو فاليكانو عام 2017 بعدما قضى موسما كمدرب لفريق الشباب في النادي.

صاحب الـ47 قاد الفريق للفوز بدوري الدرجة الثانية في الموسم الأول، قبل أن يستمر في قيادة الفريق بالموسم الجاري.

ويحتل رايو فاييكانو المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 26 جولة.

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