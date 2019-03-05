ماني عن تنافسه مع صلاح: الجميع يرى علاقتنا داخل الملعب وخارجه

الثلاثاء، 05 مارس 2019 - 20:15

كتب : FilGoal

صلاح - ماني

دحض ساديو ماني لاعب ليفربول الإدعاءات التي تقول إنه يتنافس مع زميله في الفريق محمد صلاح من أجل التتويج بالألقاب الفردية.

وقال ماني في حوار مع مجلة "وورلد سوكر": "تودون أن أقول إن هناك عداوة، أليس كذلك؟. الإعلام يتوقع أن يحدث ذلك ولكن لكي أكون أمينا إنها حتى لم ترتق لتنافس فيما بيننا".

وشدد "أعتقد أنكم قادرون على رؤية ذلك في علاقتنا سواء داخل أرضية الملعب أو خارجه".

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السنغالي أوضح "الجميع يحاول فعل ما يتوجب عليه من أجل نجاح ليفربول، الأمر لا يتعلق بنا فقط. نحن نمثل النادي والمدينة بأقصى قدراتنا وهذا شيء نستمتع به".

وأشار "مو (صلاح) يحب ليفربول مثلما أفعل، وقد كان رائعا منذ انضمامه إلى النادي. فقط نريد التتويج ببطولات مع النادي. هذه هي الأولوية".

ماني أكمل "أعلم أن باقي اللاعبين في العالم تحدث بينهم منافسة من أجل الفوز بالبطولات الفردية ولكن بالنسبة لنا فهذا شيء لا نفكر فيه كثيرا".

قبل أن يستدرك "وإن حدث ذلك فإنه يكون على سبيل المزاح وينتهي الأمر بمجرد فوز أحدنا ونكون جميعا سعداء".

وأتم "حقيقة أننا ندخل في الترشيحات النهائي للفوز بالجوائز الفردية يمكنها أن تكون جيدة لليفربول ولبلادنا لأنها تعني أننا نقوم بالأمور بطريقة صحيحة".

وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي فيما احتل ماني المركز الثاني من خلفه.

وخلال الموسم الجاري نجح صلاح في تسجيل 17 هدفا في الدوري الإنجليزي احتل بهم المركز الثاني في ترتيب الهدافين، فيما أحرز ماني 14 هدفا.

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