خاص مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: أليس من حقنا أن نطلب التأجيل مثل الزمالك؟

الثلاثاء، 05 مارس 2019 - 17:41

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - شباب قسنطينة

اعترف أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلي أن فريقه يعاني من ضعف في بعض الفنيات ومنها أخطاء في التمركز والتي كانت سببا فى الأهداف الثلاثة التي دخلت مرماه.

وتلقى الإسماعيلي هزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين من فريق شباب قسنطينة الجزائري في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال قناوي لـFilGoal.com: "لكن لابد أن يعلم الكل أننا نعاني من الإجهاد وهو أمر معروف في عالم كرة القدم".

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وأكمل "هذه المعاناة مستمرة معنا خلال الفترة المقبلة خاصة في تتابع اللقاءات".

واوضح "الزمالك طلب تأجيل لمبارياته يوم وذلك لإجهاد لاعبيه، فهل ليس من حقنا أن نعاني مثله الإجهاد ونحن نلعب ونسافر خارج البلاد".

و تابع المدرب العام للإسماعيلي "رغم أن الزمالك يملك وفرة من اللاعبين على عكسنا والدليل على ذلك أننا سافرنا إلى الجزائر للعب لقاء شباب قسنطينة ومعنا 16 لاعبا و3 حراس".

وأتبع "نحن مع كل لقاء لابد أن نفقد لاعبين ما بين إصابات أو إيقافات".

وأنهى متعجبا "من يرفض أن يُصاب لاعبي الإسماعيلي بالإجهاد ويقبلها من فرق ولاعبين آخريين؟".

ويلعب الدراويش مع مازيمبي الكونغولي في دوري الأبطال يوم 8 مارس ثم يلتقي مع سموحة يوم 12 مارس قبل أن يطير إلى تونس لمواجهة الإفريقي يوم 16 مارس.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون 24 ساعة لتقام يوم 14 مارس بدلا من 13 مارس بسبب ارتباط النادى الأبيض بمواجهتى جورماهيا الكينى ونصر حسين داى الجزائرى يومى 10 و17 من الشهر ذاته فى مباراتى حسم المصير للفريق بالكونفدرالية فى الجولتين قبل الأخيرة والأخيرة بدور المجموعات.

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