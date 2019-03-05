تطور جديد؟.. رابيو يبتعد عن برشلونة ويقترب من الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 05 مارس 2019 - 15:45

كتب : FilGoal

أدريان رابيو - باريس سان جيرمان

تطور جديد في صفقة انتقال أدريان رابيو المقرر لها في الصيف المقبل وبعد الاقتراب من الانضمام لصفوف برشلونة، أصبح أكثر اقترابا من الدوري الإنجليزي.

أدريان رابيو

النادي : باريس سان جيرمان

وارتبط اسم رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان الفترة الأخيرة بالانضمام إلى صفوف برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد رابيو مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي.

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ووفقا لصحيفة سبورت الإسبانية فأن أقرب خيار للاعب الفرنسي هو الانتقال للدوري الإنجليزي وليس الانضمام إلى برشلونة.

وكشف التقرير إلى أن هناك اهتماما من فرق توتنام وليفربول ومانشستر سيتي بضم اللاعب في الصيف.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب من المقرر أن يحسم موقفه خلال الفترة المقبلة قبل أن ينتهي الموسم.

وخاض رابيو هذا الموسم 20 مباراة مع باريس سان جيرمان ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

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