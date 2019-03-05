مران الأهلي - صلاح محسن يغادر التدريبات مصابا.. واستمرار تأهيل سليمان وعاشور

غادر صلاح محسن مهاجم فريق الأهلي المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بسبب الإصابة.

وشارك محسن في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة قبل أن يغادر المران قبل نهايته بصحبة خالد محمود طبيب الفريق.

وقام الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي المدير الفني بخوض اللاعبين الأساسيين مرانا استشفائيا.

وكان الأهلي قد حقق فوزا هاما على بتروجت ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري بأربعة أهداف نظيفة ليرفع رصيده إلى 51 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر والمتبقي له مباراة أمام المقاولون العرب.

وواصل الثنائي حسام عاشور ووليد سليمان التدريبات العلاجية والتأهيل قبل العودة مرة أخرى إلى المران الجماعي.

وأجرى لاسارتي محاضرة فنية مع اللاعبين استعدادا لمواجهة فيتا كلوب ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد لاسارتي جلسة مع جيرالدو المحترف الأنجولي والذي سجل هدفا وصنع مثله في الفوز على بتروجت برباعية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب يوم السبت المقبل في الكونغو، قبل أن يختتم منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في مصر أمام شبيبة الساورة الجزائري.

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