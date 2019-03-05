عامر حسين: هناك صعوبة في نقل مواجهة الزمالك وجور ماهيا.. وعبد الحفيظ "دمه خفيف"

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن وجود صعوبة في حصول الزمالك على موافقة بنقل مباراته أمام جور ماهيا من برج العرب إلى بتروسبورت.

وعن انتقادات وتصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أجاب عامر مازحا "دمه خفيف".

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات: "هناك عقبات في سبيل الموافقة على طلب الزمالك بنقل مواجهة جور ماهيا من برج العرب لبتروسبورت".

وأوضح "تأتي الصعوبة في الحصول على موافقات الأمن أولا، ثم المدة القانونية التي يشترطها الكاف".

وبالحديث عن مباراة السوبر أوضح عامر حسين "نواجه أزمة في مباراة السوبر، وتونس أيضا تعاني مثلنا ولن يقام فيها رغم أن الدوري عندهم 14 فريقا فقط".

وبالحديث عن تصريحات وانتقادات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قال عامر حسين: "دمه خفيف، وهو لا يقصدني ولكنه يوجه رسالة لآخرين وتحديدا المنافسين".

وأضاف عامر حسين "أنا قمت بتأجيل الكثير للأهلي ونراعي الجميع والكل يصرح بعكس ما يقوله في الكواليس والحديث الشخصي معي".

وعن تأجيل مواجهة الزمالك والمقاولون العرب 24 ساعة أوضح عامر "لا أعلم ما الفائدة التي ستعود على الزمالك من ضغط نفسه قبل مواجهة نصر حسين داي".

وتابع "الزمالك ألح من أجل تأجيل مواجهة المقاولون لأجل غير مسمى، ومن أجل تكافؤ الفرص مثلما رفضت تأجيل مواجهة الأهلي وحرس الحدود رفضت ذلك أيضا".

وأتم تصريحاته "نحن نراعي جميع الفرق المصرية والأهم عندي إقامة المباريات بدلا من تأجيلها لأجل غير مسمى".

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