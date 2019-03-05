يوسف يكشف سبب بقاء رمضان والشحات على الدكة ضد بتروجت.. "تذكروا النهائي الإفريقي"

كشف محمد يوسف المدرب العام للأهلي سبب بقاء جناحي الفريق رمضان صبحي وحسين الشحات على دكة البدلاء أثناء فوز الأحمر على بتروجت 4-0 ضمن الجولة 26 من مسابقة الدوري.

وقال يوسف في تصريحات لإذاعة "أون سبورت": "كل مدرب يريد أوراقا رابحة على دكة البدلاء".

وأكمل "بدأنا بجيرالدو وجونيور أجايي ومروان محسن، والمباراة سارت في صالحنا فلم نستخدم رمضان والشحات".

وأردف "كثرة اللاعبين الجاهزين لا تثير قلقنا على الإطلاق".

وأوضح "هل تتذكرون نهائي النسخة السابقة من دوري أبطال إفريقيا (ضد الترجي) حينما خضناه بقائمة منقوصة وصلت إلى 14 لاعبا فقط".

وشدد "من الرائع أن يكون لدى كل مدرب الاختيار بين عدد كبير من الجاهزين".

وانضم رمضان صبحي للأهلي معارا من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي مقابل 800 ألف إسترليني لنهاية الموسم الجاري، بينما دفعت الإدارة الحمراء 5 ملايين دولار لشراء حسين الشحات من العين الإماراتي.

ولعب رمضان 10 مباريات في الدوري ودوري أبطال إفريقيا، سجل فيهم هدفا وصنع مثله، نفس ما فعله حسين الشحات في 11 مباراة.

انتصار الأهلي على بتروجت هو الأكبر للمارد الأحمر في الدوري المصري هذا الموسم، وهو أيضا رقم 17 على الفريق البترولي خلال تاريخ مواجهات الفريقين في مختلف المسابقات.

وارتفع رصيد الأهلي بعد هذا الفوز إلى النقطة 51 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر ويبقى للأبيض مواجهة مؤجلة.

بينما تجمد رصيد بتروجت عند النقطة 25 في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري.

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