خاص رئيس إنبي يقسم لـ في الجول: علي ماهر لن يرحل.. نعتبر أن هزيمة دجلة الأولى للفريق

الإثنين، 04 مارس 2019 - 20:54

كتب : أحمد شاكر

محمود علاء مع الزمالك أمام إنبي

نفى علاء خشب رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، أنباء إقالة علي ماهر المدير الفني للفريق.

وقال خشب في تصريحات لـ Filgoal.com: "لا صحة لرحيل علي ماهر، هو مستمر معنا".

وذكر: "نعتبر أن مباراة وادي دجلة كانت الأولى له معنا، لأنه واجه الأهلي والزمالك وبيراميدز وأندية كبيرة في المباريات السابقة".

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وأكد رئيس النادي البترولي: "والله خبر رحيله غير صحيح".

وعن تقهقر إنبي إلى المركز 18 –الأخير- في الدوري المصري: "موقف الفريق خطير للغاية، ولكن نأمل أن يتمكّن علي ماهر من تعديل الموقف خلال المباريات المقبلة".

وواصل: "المهمة صعبة دون شك، ولكن اتفاقنا معه منذ حضوره كان الدخول في المنطقة الدائفة، هذا هو طموحنا الآن".

وأتم: "لن نهبط إن شاء الله، نتمنى أن يكون التوفيق حليفنا في المباريات المقبلة".

إنبي يحتل المركز 18 برصيد 21 نقطة، بعد هزيمته 1-2 أمام وادي دجلة أمس الأحد.

الفريق تعرّض لـ4 هزائم متتالية، ولم يفز سوى مرة واحدة في آخر 14 مباراة خاضها بالدوري المصري.

علي ماهر حضر لقيادة الفريق في نهاية نوفمبر خلفا لـ خالد متولي، عقب الهزيمة 1-3 أمام المصري.

مدرب سموحة السابق خاض 9 مباريات في الدوري مع إنبي، فاز في مباراة واحدة، خسر 4، تعادل 4.

كما ودّع إنبي منافسات كأس مصر تحت قيادة علي ماهر، بالخسارة 1-2 أمام بتروجت في الدور ربع النهائي.

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