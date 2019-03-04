عودة: أحمد الله أن الهزيمة برباعية كانت ضد الأهلي.. وعقوبة في انتظار اللاعبين

أرجع محمد عودة المدير الفني لبتروجت خسارة فريقه برباعية أمام الأهلي لعدم التزام اللاعبين بتعليماته.

وفاز الأهلي على بتروجت برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ26 للدوري المصري.

وقال عودة عقب المباراة لقناة أون سبورت: "أحمد الله أن الهزيمة برباعية جاءت أمام الأهلي وليس ضد أي فريق آخر".

وأضاف "توقعت أن نخسر من الأهلي ولكن ليس بهذه الطريقة أو النتيجة الكبيرة، اللاعبون لم ينفذوا التعليمات ولذلك تلقينا 4 أهداف".

وأكمل "كنا نستطيع أن نخرج بنتيجة أقل من ذلك ولكن عدم الالتزام بالتعليمات وفتح المساحات أمام لاعبي الأهلي جعلنا نتلقى الكثير من الأهداف".

وأوضح "أعلم جيدا أننا نعاني من ضغط مباريات والإجهاد أصاب جميع اللاعبين، خضنا 3 مباريات في أخر 8 أيام وبعدما كان المستوى في تصاعد الآن أصبح في إنخفاض".

واستمر في حديثه "توليت تدريب الفريق منذ شهر واحد ولا يوجد وقت لأتعرف على اللاعبين بشكل أفضل بسبب تلاحم المباريات".

وأكد عودة "واجهنا الأهلي في أفضل حالاته ومن سوء حظنا، منذ شهرين فقط كان الأهلي يعاني من إصابات وغيابات عديدة والآن عاد الجميع أمامنا".

وشرح "لا ألوم الإجهاد أو تلاحم المباريات أو أبرر الهزيمة، ولكن الالتزام بالتعليمات وغلق المساحات كان ليجعل نتيجة المباراة أقل".

وأتم تصريحاته "لذلك سيكون هناك عقوبة مالية على اللاعبين، وإذا خسرنا بسداسية مع التزام اللاعبين بالتعليمات لن أوقع عليهم عقوبة وسوف أشيد بهم".

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