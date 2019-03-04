بنعطية: لم أكن سعيدا في يوفنتوس.. ولو وصلوا نهائي دوري الأبطال سأسافر لتشجيعهم

كشف مهدي بنعطية عن أسباب مغادرة يوفنتوس والانتقال إلى الدحيل القطري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

مهدي بنعطية النادي : الدحيل يوفنتوس

وقال اللاعب المغربي في تصريحات لـ "سكاي إيطاليا": "عندما ذهبت إلى دبي في شهر ديسمبر لقضاء الإجازة، قررت أنني لا أريد البقاء في يوفنتوس".

مضيفا: "لم أكن سعيدا وتحدّثت مع عائلتي، لم أكن أشارك وشعرت بالاحتراق داخليا، أردت أن أقوم بدوري على أرض الملعب ضمن فريق أشعر في صفوفه بالراحة".

وواصل: "عندما عاد بونوتشي، أخبرني أليجري أنه يرغب في التركيز علي، ولكن الأمور تغيّرت سريعا، وأنا لست غاضبا من المدرب".

مضيفا: "آخر مباراة لعبتها كانت أمام ميلان، وقدّمت مستوى جيدا، لكن تم استبعادي مجددا في المباراة التالية".

قائد منتخب المغرب تحدّث عن هزيمة فريقه السابق 0-2 أمام أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا: "أليجري يقوم بعمل جيد في إيطاليا وفي دوري أبطال أوروبا، نحن نتحدث هنا عن مدرب يفهم كرة القدم، ولكني لا أدري إن كان الشخص المناسب للفوز بدوري أبطال أوروبا، رغم ذلك، آمل أنه الشخص المناسب".

وواصل مشيدا بالبرتغالي كريستيانو رونالدو: "رونالدو آلة، تحدثنا إليه كثيرا وهو إنسان خارق، يتمتع بتواضع كبير ودائما ما يقدّم أقصى ما لديه".

وأضاف بنعطية: "أتليتكو مدريد خصم صعب للغاية، فريق يعمل دائما على استغلال أخطاء المنافسين".

وأردف: "يوفنتوس كان يمكن أن يلعب بشكل أفضل في واندا متروبوليتانو بالنظر إلى الجودة التي يمتلكونها، ولكن بصفتي مشجعا لـ يوفنتوس، لا أعتقد أن الأمر انتهى بعد".

مختتما: "البيانكونيري يمتلك الجودة للعودة في النتيجة، إن وصل يوفنتوس للمباراة النهائية، فسأبتاع تذكرة لمساندتهم".

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