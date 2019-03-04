بالفيديو – كريم حافظ يصنع وتريزيجيه يسجل لينقذان قاسم باشا من الهزيمة ضد طرابزون

أنقذ المحترفان المصريان كريم حافظ ومحمود حسن "تريزيجيه" قاسم باشا من الهزيمة أمام طرابزون سبور وأدركا تعادل هام للغاية لفريقهما.

كريم حافظ النادي : قاسم باشا تريزيجيه النادي : قاسم باشا قاسم باشا

واستضاف قاسم باشام منافسه طرابزون سبور اليوم الاثنين في إطار الجولة 24 من الدوري التركي.

وشارك كريم حفاظ في المباراة مع بداية الشوط الثاني بينما بدأ تريزيجيه في التشكيل الأساسي واستمر حتى النهاية.

افتتح أنطوني نواكايمي أهداف المباراة في الدقيقة 30 لصالح طرابزون سبور.

وفي الدقيقة 45 سجل نواكايمي الهدف الثاني له ولفريقه.

وبينما كان طرابزون سبور في طريقه لحصد الانتصار أرسل كريم حافظ عرضة رائعة بينماه من الناحية اليمنى حولها ستيب باريتشا برأسه في الشباك ليقلص النتيجة لصالح قاسم باشا.

وفي الدقيقة 90 أدرك قاسم باشا التعادل عن طريق ركلة جزاء سجلها تريزيجيه بنجاح.

وأصبح تلك الصناعة هي الأولى لكريم حافظ خلال الموسم الجاري مع قاسم باشا فيما لم يسجل أي هدف حتى الآن خلال تسع مباريات شارك فيهم.

أما تريزيجيه فسجل ستة أهداف وصنع سبعة آخرين في 28 مباراة شارك فيهم في كل البطولات.

ووصل رصيد قاسم باشا إلى 30 نقطة يحتل بهم بهم المركز الـ11 بفارق سبع نقاط عن طرابزون سبور صاحب المركز الرابع والذي يؤهل صاحبه للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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