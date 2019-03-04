بالاتفاق مع الأبيض.. لجنة المسابقات تؤجل مواجهة الزمالك والمقاولون 24 ساعة

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون ضمن الجولة 25 للمسابقة لمدة 24 ساعة.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 13 مارس، ولكن تم تأجيلها لليوم التالي، الخميس 14 مارس، بعد طلب من الزمالك.

وطلب مجلس إدارة الزمالك تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام المقاولون التى كان محدد لها يوم 13 من الشهر الجارى لتقوم لجنة المسابقات بتأجيلها 24 ساعة بعد التواصل مع مسئولى النادى الأبيض بسبب ارتباط النادى الأبيض بمواجهتى جورماهيا الكينى ونصر حسين داى الجزائرى يومى 10 و17 من الشهر ذاته فى مباراتى حسم المصير للفريق بالكونفدرالية فى الجولتين قبل الأخيرة والأخيرة بدور المجموعات.

من المقرر أن يسافر الزمالك مباشرة إلى الجزائر عقب الانتهاء من مباراة المقاولون العرب.

ويحتل الزمالك المركز الأول في الدوري بـ48 نقطة، والمركز الثالث في الكونفدرالية برصيد 5 نقاط.

وكذلك، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة نقل مباراة الإنتاج الحربى والاتحاد السكندرى فى الأسبوع بالدورى المقرر لها الخميس المقبل، إلى استاد بتروسبورت بدلا من السلام لعدم الانتهاء من عمليات الصيانة الخاصة به.

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