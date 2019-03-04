أثار قرار لجنة المسابقات في اتحاد الكرة بتأجيل مباراة المقاولون والزمالك في الجولة 25 من الدوري تساؤلات، حيث ستقام المباراة يوم الخميس بعد المقبل في حين يرتبط الأبيض بمواجهة نصر حسين داي في الكونفدرالية خارج الديار يوم الأحد.

مصدر بالزمالك قال لـFilGoal.com: "المدير الفني كريستيان جروس أبلغ إدارة النادي إن الفريق في حاجة ليوم من الراحة بعد مواجهة جور ماهيا الكيني في الجولة الخامسة للكونفدرالية".

ويواجه الزمالك جور ماهيا يوم الأحد المقبل، ليحصل على راحة يوم الاثنين قبل التدرب يومي الثلاثاء والأربعاء، ومواجهة المقاولون يوم الخميس.

وبعد مواجهة المقاولون مباشرة يسافر الفريق بطائرة خاصة إلى الجزائر، ويقضي هناك يومي الجمعة والسبت قبل مواجهة نصر حسين داي الحاسمة في الكونفدرالية.

المصدر أضاف لـFilGoal.com: "إدارة الزمالك تواصلت مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات لطلب التأجيل، خاصة أن النادي يخوض الكونفدرالية بإسم مصر".

وأتم المصدر "ذلك يأتي ضمن مجهودات إدارة النادي في دعم فريق الكرة بكل قوة".

ويحتل الزمالك المركز الأول في الدوري بـ48 نقطة، والمركز الثالث في الكونفدرالية برصيد 5 نقاط.

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