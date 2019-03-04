تيكي تاكا الأهلي.. مروان يضرب بتروجت بهدف رائع

سجل مروان محسن هدفا رائعا لـ الأهلي في مرمى بتروجت بعد جملة فنية مميزة من علي معلول وجيرالدو.

الأهلي يواجه بتروجت في الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

المارد الأحمر تقدم سريعا في الدقيقة الثامنة عن طريق جونيور أجايي قبل أن يزيد مروان محسن غلة التهديف بهدف في الدقيقة 33.

لمسة من مروان محسن إلى علي معلول الذي توغل خلف دفاع بتروجت وأرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء لـ جيرالدو.

جيرالدو مرر بالكعب إلى مروان محسن، الذي سدد معلنا عن هدفه الشخصي الخامس في الدوري هذا الموسم.

هدف رائع أوصل مروان محسن لصدارة هدافي الأهلي في الدوري بفارق هدف عن جونيور أجايي.

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