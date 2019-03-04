"غير معقول يا معلول".. جيرالدو يسجل ويتبعه نيدفيد ويضرب بتروجت للمرة الرابعة

الإثنين، 04 مارس 2019 - 20:50

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي

"غير معقول يا معلول".. هكذا وصف حاتم بطيشة معلق مباراة الأهلي وبتروجت على أون سبورت، تمريرة الدولي التونسي لـ جيرالدو في لقطة الهدف الثالث للمارد الأحمر.

الأهلي يواجه بتروجت في الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

شوط أول انتهى بتقدم الأهلي بهدفي جونيور أجايي ومروان محسن.

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وواصل الأهلي سيطرته وخطورته على مرمى بتروجت. خطورة تحولت لهدف ثالث في الدقيقة 69.

ناصر ماهر يُمرر لـ علي معلول المتوغل خلف دفاع بتروجت.

الدولي التونسي فضل التمرير بدلا من التسديد، ليضع جيرالدو أمام المرمى والأخير يسدد بسهولة في الشباك.

ووصل جيرالدو لهدفه الشخصي الثاني في الدوري المصري هذا الموسم.

بعدها مباشرة، وبالتحديد في الدقيقة 75 ضرب الأهلي مرمى بتروجت بهدف رابع.

توغل ناصر ماهر مستغلا توهان تام لدفاع الفريق البترولي قبل أن يرسل عرضية أرضية لـ أجايي.

أجايي فضل التمرير بدلا من التسديد، ليضعها كريم وليد "نيدفيد" أمام المرمى.

نيدفيد سدد بسهولة في الشباك معلنا عن الضربة الرابعة لـ الأهلي.

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