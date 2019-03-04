"سانشيز سيغادر مانشستر يونايتد في الصيف"

قال تشارلي نيكولاس لاعب أرسنال في الثمانينيات إن أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد الحالي سيغادر الفريق في الصيف المقبل.

أليكسيس سانشيز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وتحدث نيكولاس لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "ما رأيته كان صادما لقد شاهدت لقاء مانشستر يونايتد أمام ساوثامبتون".

وواصل "ماركوس راشفورد لعب على الأطراف وروميلو لوكاكو لديه لياقة بدنية رائعة ويبو مميزا في الفترة الأخيرة".

وأكمل "يبدو أن لوكاكو فقد بعض الوزن وعادت الحدة إليه وذلك ما يجعلني أخاف منه بالإضافة لسرعة راشفورد".

وأردف اللاعب الأسكتلندي السابق "أعتقد أن وقت سانشيز مع مانشستر يونايتد ينتهي وأنه سيرحل في الصيف المقبل هذه هي الحقيقة".

وتابع "سينظر النادي لما فعله سانشيز ولا يجد شيئا كثيرا بالإضافة لكثرة إصاباته".

وأكمل "الآن يونايتد لديه أنتوني مارسيال وتم تجديد تعاقده وسيعود للعب بعدما يشفى من الإصابة التي ألمت به مؤخرا".

وأتم "سانشيز كان لديه مشكلة مع أرسنال بسبب التعاقد فكيف سيصبح حالته النفسية عندما لا يشارك؟ لذا أعتقد أنه سيرحل في الصيف ويونايتد يحصل على بعض المال ويتخلص من راتب مرتفع وضم لاعب آخر ربما يكون أصغر سنا".

وشارك أليكسيس سانشيز في الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد في 23 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع أربعة آخرين.

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