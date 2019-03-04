فرديناند: ما كان يقال عن بوجبا مجرد هراء.. لم أشك فيه للحظة

قال ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق إنه لم يشك للحظة في قدرة بول بوجبا لاعب الفريق الحالي على تقديم مستوى مميز.

وتحدث فرديناند لموقع "Planet Football" قائلا: "هذا لاعب فاز بالكثير من الألقاب في مسيرته وسجل هدفا في نهائي كأس العالم والبعض كان يقول إنه لا يستطيع اللعب في أعلى المستويات".

وأردف "بدلا من البحث عن السلبيات وما لا يستطيع بوجبا القيام به ابحثوا عن الإيجابيات ولاحظوا إنه أكثر لاعب مؤثر في الدوري الإنجليزي عندما يلعب في مركزه".

وتابع "أولي جونار سولشاير مدرب الفريق ومعه مساعده مايك فيلان لم يحتاجا لكثير من الوقت لإخراج أفضل ما لدى بوجبا والأمر ذاته ينطبق على ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال الكل الآن يستمتع بكرة القدم مرة أخرى".

وعن وضع النادي نفسه قال: "عملية ضم اللاعبين كانت مشكلة بالنسبة ليونايتد في السنوات القليلة الماضية وتم إنفاق الكثير من الأموال على لاعبين لم ينجحوا".

وأتم فرديناند "الوضع الإداري كان أيضا مشكلة ولكن بوضوح النادي الآن لديه فرصة لإيقاف ذلك التراجع والمضي قدما وعلى الجميع استغلال تلك الفرصة".

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