هداف الأهلي في الدوري.. أجايي يهز شباك بتروجت من عرضية ناصر ماهر

وصل جونيور أجايي لهدفه الشخصي الرابع هذا الموسم في الدوري، بعدما نجح في هز شباك بتروجت.

الأهلي يواجه بتروجت في الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

ولم ينتظر الأهلي أكثر من 8 دقائق فقط ليهز شباك بتروجت معلنا عن تقدمه في النتيجة.

ناصر ماهر أرسل ركلة ركنية على رأس أجايي، حولها الأخير في شباك بتروجت.

هدف أجايي في مرمى بتروجت هو الرابع له في الدوري هذا الموسم، في مباراته الثامنة في المسابقة المحلية.

أجايي أصبح هداف الأهلي في الدوري بالتساوي مع مروان محسن بـ 4 أهداف والأخير يظهر للمرة الـ 11 في الدوري.

بينما صنع ناصر ماهر الهدف الثاني له هذا الموسم.

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