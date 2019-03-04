مورينيو: علاقتي بـ هازارد جيدة.. لا يوجد أي خلاف

شدد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد أنه لا يوجد أي خلاف بينه وبين إدين هازارد لاعب تشيلسي.

إدين هازارد النادي : تشيلسي

عقب إقالة مورينيو من تدريب تشيلسي منتصف موسم 2015-2017 انتشرت تقارير حول وجود خلافات بينه وبين هازارد وأن اللاعب البلجيكي كان بين المتآمرين على المدرب البرتغالي لإقالته.

وقال مدرب تشيلسي الأسبق لشبكة "بي إن سبورتس" عن هازارد: "لا لا هازارد معي حصل على أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي".

وأتم "لا بأي حال من الأحوالن لدي علاقة جيدة للغاية مع هازارد".

وكان هازارد كشف في وقت سابق أنه أرسل إلى مورينيو رسالة نصية اعتذر فيها إلى مورينيو عن سوء مستواه في الموسم الذي تمت إقالته فيه.

وقال: "شعرت بالذنب لأنني كنت لاعب العام وبعد ذلك انخفض مستواي وهو رد علي برسالة تمنى لي فيها التوفيق".

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها مورينيو عن هازارد إذ أنه قال في وقت سابق إن اللاعب البلجيكي لديه كل ما يلزم للعب في صفوف ريال مدريد من إمكانيات فنية وشخصية.

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