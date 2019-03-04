بيريس: على بوجبا البقاء مع يونايتد الآن وعدم التفكير في برشلونة

قال روبرت بيريس لاعب أرسنال السابق إن مواطنه بول بوجبا ينبغي عليه البقاء في مانشستر يونايتد لأطول فترة ممكنة وعدم التفكير في الرحيل إلى برشلونة.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وتحدث بيريس لموقع "بي ون" قائلا: "بوجبا يعلب بشكل رائع وأصبح غير ممكن إيقافه منذ قدوم أولي جونار سولشاير لتدريب مانشستر يونايتد".

وواصل "لقد حصل على حرية كبيرة أن يخاطر دون خوف وأصبح يتقدم أكثر للأمام، لست متفاجئا لرؤيته يلعب هكذا".

وتابع اللاعب الفرنسي "من الصعب فهم لماذا كان جوزيه مورينيو لا يعتمد عليه على الرغم من إمكانياته الرائعة، هو لاعب خط وسط متكامل وقائد في غرفة خلع الملابس".

وأردف "أعتقد أنه كان هناك وقت فكر فيه بوجبا بالرحيل إلى برشلونة لكنه الآن لا يفكر في ذلك لكنني لن أتفاجئ إن حاول وكيل أعماله القيام بتلك الخطوة".

وأتم بيريس "أعتقد أن أفضل شيء لبوجبا هو البقاء مع يونايتد لأنه يستطيع مواصلة التحسن فالنادي الآن مستقر وهو يستطيع أن يكون القائد داخل وخارج الملعب".

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