محرز: هدفي في بورنموث جاء بالصدفة.. ما يحدث يذكرني بليستر

كشف رياض محرز لاعب مانشستر سيتي أن هدفه الذي جاء في شباك بورنموث في المباراة الأخيرة وتسبب في انتصار فريقه وتصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي جاء بالصدفة.

رياض محرز النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وتحدث محرز للصحفيين قائلا: "كنت محظوظا كي أكون أمينا، عندما تأتي الكرة إلى قدمي اليمنى أغمض عيني وأسدد".

وتابع "حاولت التسديد بالعرض لكن قدمي ارتطمت بأرضية الملعب في الوقت ذاته لذلك دخلت الكرة للشباك".

وعن تصدر فريقه للترتيب والفوز بهدف دون رد للمباراة الثانية على التوالي قال: "من الصعب اللعب في بورنموث ولكننا قدمنا أداء جيدا ولم يكن لديهم أي فرص أو تسديدة على المرمى لذا كانت مباراة جيدة".

وواصل "لن نفوز دائما 3-0 أو 4-0 فزنا على وست هام 1-0 والآن كررنا الأمر مجددا".

وتابع اللاعب الجزائري "أتذكر عندما كنت في ليستر في ذلك الوقت كنا نفوز 1-0 في كل مباراة وهذا كان جيدا".

وعن مقارنة الموسم الجاري بالموسم التاريخي الذي توج فيه ليستر بلقب الدوري قال: "في ليستر لم يكن أي لاعب فينا فاز بالدوري من قبل لكن هنا الكثير منهم توج بالدوري من قبل".

وأتم "هنا الكل هادئ أكثر لكن في ليستر كنا نريد الفوز دائما وبشكل سريع ولا يوجد مقارنة بين الفريقين لكننا الآن نحاول الفوز في كل مباراة نخوضها".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب بـ71 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه ليفربول بعد مرور 29 جولة.

اقرأ أيضا

مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: رؤية جروس خلف طلب تأجيل مباراة المقاولون 24 ساعة فقط

بالاتفاق مع الأبيض.. لجنة المسابقات تؤجل مواجهة الزمالك والمقاولون 24 ساعة

4 أجانب يسجلون في موسم واحد لأول مرة في تاريخ الزمالك بإفريقيا

حكام مباريات المصريين في إفريقيا.. أول مرة لـ الزمالك وفأل حسن لـ الأهلي والإسماعيلي

كفة الأهلي ترجح بقوة أمام بتروجت.. وكذلك محمد عودة

حسابات معقدة في رأس لاسارتي قبل مواجهة بتروجت.. أزمة في المرمى ومشكلة محببة