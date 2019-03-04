هل انتهى وقته؟ سانشيز يغيب لشهرين عن مانشستر يونايتد

الإثنين، 04 مارس 2019 - 17:55

كتب : FilGoal

سانشيز - مانشستر يونايتد

"نعم يقلقني ما يحدث لأنني أؤمن في إمكانياتي كلاعب وأريد إظهارها لصناعة الفارق" هكذا تحدث أليكسيس سانشيز عن مسيرته غير الناجحة حتى الآن مع مانشستر يونايتد لكنه تلقى ضربة موجعة اليوم الاثنين.

أليكسيس سانشيز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكشف بيدرو أوناتي طبيب منتخب تشيلي أن سانشيز يعاني من إصابة في أحد أربطة الركبة ما يجعله يغيب من ستة إلى ثمانية أسابيع عن الملاعب.

وقال أوناتي لموقع "الميركوريو" عن سانشيز: "لن تكون هناك أي مشاكل بالنسبة لسانشيز في اللعب في كوبا أمريكا ربما حتى يستطيع المشاركة في المباريات قبل تلك البطولة".

أخبار متعلقة

بالوتيللي يشرح كواليس احتفاله الغريب بهدفه الرائع أمام سانت إيتيان رسميا – برشلونة يعلن فسخ عقده لاعب وسطه سولاري: عودة مورينيو؟ ريال مدريد لديه مرشحون أكثر من جوليا روبرتس.. ونحدد أهدافنا

وأضاف "تلك الإصابة ليست معقدة ولكنها تحتاج لوقت للتعافي".

فهل انتهت مسيرة سانشيز خلال الموسم الجاري مع يونايتد؟ أم إنها انتهت للأبد؟

وشارك أليكسيس سانشيز في الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد في 23 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع أربعة آخرين.

اقرأ أيضا

مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: رؤية جروس خلف طلب تأجيل مباراة المقاولون 24 ساعة فقط

بالاتفاق مع الأبيض.. لجنة المسابقات تؤجل مواجهة الزمالك والمقاولون 24 ساعة

4 أجانب يسجلون في موسم واحد لأول مرة في تاريخ الزمالك بإفريقيا

حكام مباريات المصريين في إفريقيا.. أول مرة لـ الزمالك وفأل حسن لـ الأهلي والإسماعيلي

كفة الأهلي ترجح بقوة أمام بتروجت.. وكذلك محمد عودة

حسابات معقدة في رأس لاسارتي قبل مواجهة بتروجت.. أزمة في المرمى ومشكلة محببة

سانشيز مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأهلي يفقد جهود نيدفيد أمام الزمالك.. وحمدي فتحي يغادر الملعب باكيا 5 دقيقة | الدوري المصري
تيكي تاكا الأهلي.. مروان يضرب بتروجت بهدف رائع 12 دقيقة | الدوري المصري
فرديناند: ما كان يقال عن بوجبا مجرد هراء.. لم أشك فيه للحظة 14 دقيقة | أوروبا
مدرب دورتموند للاعبه: 90% اجتهاد و10% موهبة حتى تنجح 21 دقيقة | أوروبا
هداف الأهلي في الدوري.. أجايي يهز شباك بتروجت من عرضية ناصر ماهر 37 دقيقة | الدوري المصري
اختطاف والدة لاعب نيجيريا.. ورفض إطلاق سراحها رغم دفع الفدية ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح 2 في الجول يكشف.. ما يدرسه الأهلي ضد اتحاد الكرة في أزمة لقاء بيراميدز 3 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 4 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار

قد ينال إعجابك