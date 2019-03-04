هل انتهى وقته؟ سانشيز يغيب لشهرين عن مانشستر يونايتد

"نعم يقلقني ما يحدث لأنني أؤمن في إمكانياتي كلاعب وأريد إظهارها لصناعة الفارق" هكذا تحدث أليكسيس سانشيز عن مسيرته غير الناجحة حتى الآن مع مانشستر يونايتد لكنه تلقى ضربة موجعة اليوم الاثنين.

أليكسيس سانشيز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وكشف بيدرو أوناتي طبيب منتخب تشيلي أن سانشيز يعاني من إصابة في أحد أربطة الركبة ما يجعله يغيب من ستة إلى ثمانية أسابيع عن الملاعب.

وقال أوناتي لموقع "الميركوريو" عن سانشيز: "لن تكون هناك أي مشاكل بالنسبة لسانشيز في اللعب في كوبا أمريكا ربما حتى يستطيع المشاركة في المباريات قبل تلك البطولة".

وأضاف "تلك الإصابة ليست معقدة ولكنها تحتاج لوقت للتعافي".

فهل انتهت مسيرة سانشيز خلال الموسم الجاري مع يونايتد؟ أم إنها انتهت للأبد؟

وشارك أليكسيس سانشيز في الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد في 23 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع أربعة آخرين.

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